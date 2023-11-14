Yen兌港元跌落5.14算

息差交易復燃 專家料央行干預 日圓昨日再創33年低位，每百日圓兌港元跌穿5.15算，低見5.1451，兌每美元曾低見151.8。由於美債孳息率上升，加上日本通脹升幅放緩，以及預期美國通脹升溫，令圓匯進一步下跌。隨着美、日息差擴大，息差交易（Carry Trade）活動復燃，不少投資銀行都預料日圓下一步將下試152，甚至會見155的水平。

巴克萊銀行表示，雖然市場普遍買入美元，但基於日本政府可能入市干預圓匯，故預期日圓兌每美元只會貶值至152左右便止步。至於息差交易，具體是借入低利率的日圓，將手頭的日圓兌換成美元來進行投資。

該銀行的首席外匯策略師門田真一郎表示，看到市場上，除了對沖基金等機構投資者外，散戶投資者也有通過外匯買賣來進行息差交易，可見人人都希望從中套利。

企業物價增速續放緩 此前市場普遍預料美國會在明年中開始下調利率，而明日公布的美國10月份消費物價指數（CPI），將關係到減息的預期會否進一步押後，這將會使日圓再度受壓。故該行預測，日圓本周將於149.1至152之間徘徊。

投資銀行高盛上周發表題為《在美元的世界生存》的2024年貨幣匯價展望報告，維持今年8月提出日圓兌每美元貶值的預期，坦言「今後幾個月，日圓將進一步貶值，或指向一美元兌155日圓」。

日本央行昨日公布的10月企業物價指數為119.1，按年僅漲0.8%，與9月的2.2%顯著收窄1.4個百分點。該指數主要顯示企業之間交易商品的價格動向，10月的數字也較市場預期少0.3個百分點，並且是連續10個月升幅放緩，也是32個月以來最低的升幅。

資生堂削盈測 股價挫14% 該指數按月更意外續下跌0.4%，較9月時的修正值降0.2%擴大，市場原預期會回穩至持平。雖然飲料和食品等部分產品的成本轉嫁動向仍在持續，但政府擴充汽油補貼讓石油和煤炭產品的價格上漲放緩。

另方面，個別企業的生意亦難以被看好。日本知名化妝品牌資生堂（SHISEIDO）受到中國市場需求量大幅下滑影響，因此下調全年利潤預期42%至350億日圓（約18.02億港元），並將營收預期下調2%至9,800億日圓（約504.44億港元），消息拖累其股價昨日大跌14.33%至4,185日圓，創2008年金融海嘯以來最大單日跌幅。

據了解，有關的展望下調，主要原因與日本福島核污水排海計劃有關。在今年8月計劃實施後，中國內地全面禁止從日本進口水產品，也出現內地民眾對日本化妝品的抵制聲浪，其中資生堂首當其衝。該企社長藤原憲太郎更透露，為了迎接中國內地雙11購物旺季，去年自9月開始已進行促銷活動，「可是由於受到核污水的影響，今年無法開展」，只能減少中國市場活動並暫停其他促銷活動。

每百日圓兌港元走勢