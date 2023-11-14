阿里影業扭虧 半年盈利4.6億

阿里影業中期收入錄26.15億元，按年增長43.02%；當中電影投資製作及宣發收入12.69億元，按年增逾95%。集團表示，上半財年參與了37部電影的出品及發行，其票房佔總票房的比例接近60%，其他優質影片將根據市場情況陸續上映或在逐步推進中。

其他業務方面，電影票務及科技平台收入按年增1.34倍至5.58億元，劇集製作收入受到劇集發行時點的影響，收入按年跌71.16%，至1.39億元。

IP相關收入升41% 至於IP（知識產權）衍生品及創新業務收入增長41%至6.48億元，提及集團推出首個超寫實虛擬偶像數碼人「厘里」在期內以代言、直播和數字藏品等形式，與天貓、華為等品牌合作，更參演劇集《異人之下》，謂數碼人是集團未來布局智能數碼科技方向之一。

集團中期經營利潤4.02億元，扭轉上年同期經營虧損6,006.6萬元；經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）4.61億元，按年增長2.09倍。另外，集團指在9月宣布擬以1.67億美元收購大麥的演出業務，收購事項仍在進行，料在今季完成；又謂若果計及大麥的業績，上半財年收入將達到31.84億元，經調整EBITA盈利達8.78億元。