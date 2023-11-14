滴滴去季轉賺 擬兩年斥78億回購

已經從紐約證券交易所退市、目前僅可在場外交易的中國網約車平台龍頭滴滴出行公布業績，截至9月底止季度收入按年升24.97%，報514.01億元（人民幣‧下同）；純利3.76億元，按年由虧轉盈。滴滴董事會通過一項回購計劃，授權公司於未來24個月內回購最多10億美元（約78億港元）的股票。

內地日均出行3130萬宗 滴滴股價於周一美股早市曾升3.08%，報3.59美元。該公司在各項經營數據指標方面亦見明顯進步，包括於上季在中國核心平台錄得35.79億宗交易，按年升33.94%，以此推算出季內日均交易宗數約為3,130萬，創下單季新高；而內地核心平台交易總額（GTV）按年增長33.07%至724.58億元。

董事長程維表示，得益於中國的出行需求不斷恢復，各項業務在第三季度持續穩健增長。與此同時，圍繞出行業務展開的新探索、自動駕駛技術的研發、國際化的業務推進均取得不同程度的進展與突破。

國際業務方面，交易宗數按年增長42.47%至7.01億宗；GTV增長52.28%至190.17億元。該公司表示，將繼續聚焦巴西、墨西哥等拉丁美洲市場的發展，與上半年相比，公司已經增加相關市場的營銷費用及獎勵措施的投入力度，以推動國際業務於第三季持續增長。於本季度，滴滴亦打算進一步擴大投入國際市場。