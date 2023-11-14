裕元首3季純利挫近五成

公司指出，宏觀經濟環境存隱憂，抑制全球鞋履需求。雖然去庫存周期接近尾聲，令行業曙光將至，但短期表現仍受保守訂貨及淡季影響，滿單率依然低於正常水平。

另外，受限於全球需求不振，加上高基數效應，本期間鞋履出貨量下降24.5%至1.6億雙。不過，由於高端鞋履需求相對穩健，有助抵銷基數波動之影響，平均售價較去年同期上升5.3%至每雙21.71美元；整體毛利隨着營收跌幅而下降15%至14.09億美元。

管理層表示，對長遠前景樂觀，對逐步復甦有信心。可是個別品牌去庫存周期各異，訂單能見度仍未明朗，行業仍然波動，該企會靈活配置產能，平衡需求。

寶勝9個月多賺2.1倍 在生產上，裕元會瞄準最佳地區為其製造產能進行多元化配置，例如勞動力供應及基礎設施能支持永續增長的印尼及印度。

業績報告內指出，隨着銷售環境全面復甦、內地各地零售店舖客流量及低基數效應，令集團的銷售趨勢有所改善，同時亦受惠於推進數碼化轉型。銷售復甦帶動營運槓桿效益，再輔以成本管控措施，使盈利能力得以改善，惟該企未有對第四季的零售市道作任何展望。