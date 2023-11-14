廣汽擬參與設立新能源車百億基金

廣汽擬通過設立產業發展基金引導戰略新興產業發展和傳統產業轉型升級，同時加快核心自主研發成果產業化，提升關鍵技術水平，培育公司自有的核心領軍企業，提升核心產品競爭力。

除了新車，該企亦推出新品牌「悅享智能」，涵蓋智慧車控等功能。該企稱，「悅享智能」將依託人工智能（AI）技術、中央計算平台和數碼化研發體系，在智能駕駛、智能座艙、智慧車控、智慧生態4個領域實現核心技術掌控。

海外市場方面，有傳印度為了鋪路讓特斯拉（Tesla）進軍當地設廠，考慮應特斯拉要求調降電動車的進口關稅，將售價低於40,000美元（約31.2萬港元）的電動車，免除70%關稅，而售價達40,000美元或上的電動車則免除100%關稅。特斯拉不予置評。