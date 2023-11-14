廣汽擬參與設立新能源車百億基金
臨近年尾，內地車企仍密集推出新猷，其中擁有新能源汽車品牌「廣汽埃安」的廣汽集團(02238)，最新公布擬與廣州產投新能源專項母基金合夥企業等發起設立新能源汽車產業基金，首期規模為100億元（人民幣‧下同），廣汽將按33.4%的比例認繳出資。
該基金主要投向智能網聯新能源汽車產業鏈上下游項目，包括新能源電池、能源生態、車聯網、智能駕駛、汽車晶片及智慧城市等，基金第一期存續期為9年，經全體合夥人同意可延長。
廣汽擬通過設立產業發展基金引導戰略新興產業發展和傳統產業轉型升級，同時加快核心自主研發成果產業化，提升關鍵技術水平，培育公司自有的核心領軍企業，提升核心產品競爭力。
東風新品牌望3年推10款
同業東風集團(00489)亦有新搞作，推出全新主流科技電動品牌eπ，首發首款C+級轎車eπ007。東風表示，該品牌將在純電和增程兩個動力賽道同時發力，目標是3年內推出超過10款車型，到2025年自主新能源汽車銷量達到100萬輛以上。
除了新車，該企亦推出新品牌「悅享智能」，涵蓋智慧車控等功能。該企稱，「悅享智能」將依託人工智能（AI）技術、中央計算平台和數碼化研發體系，在智能駕駛、智能座艙、智慧車控、智慧生態4個領域實現核心技術掌控。
海外市場方面，有傳印度為了鋪路讓特斯拉（Tesla）進軍當地設廠，考慮應特斯拉要求調降電動車的進口關稅，將售價低於40,000美元（約31.2萬港元）的電動車，免除70%關稅，而售價達40,000美元或上的電動車則免除100%關稅。特斯拉不予置評。
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