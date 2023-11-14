小米雙11銷售額破224億新高

消息曾帶動小米股價早段一度升3.61%，高見16.62元，之後升幅不斷縮水，臨近收市曾倒跌0.74%至15.92元，全日報16.22元，升1.12%；「北水」經港股通淨沽出2.45億元。

著名分析師天風國際郭明錤重申看好小米，他之前預期小米第四季出貨量為4,000萬至4,500萬部，按年或按季都增長約14%，關鍵在於小米在海外市場亦重拾增長動力。郭亦表示，小米在11月5至11日的內地手機單周出貨量，位居國產手機冠軍。