內地政府發債飆 社融仍遜

上月企業債減半 新貸7384億月跌七成 內地10月份新增社會融資1.85萬億元（人民幣‧下同），差過預期，且政府債券竟佔1.56萬億元，按年飆逾4倍，同月企業債券部分按年縮50%。同時，10月底廣義貨幣（M2）一如預期按年擴張10.3%，狹義貨幣（M1）按年增速跌至1.9%，M2減M1的「剪刀差」重上8.4個百分點，可見存款定期化、資金未充分流入實體經濟的老病未除。此前國家發改委官員承認，民企提振信心需時，喊話「有望迎來更多政策利好」。

料開展9500億MLF操作 鑑於中央今年內會發行特別國債給地方政府籌一萬億元，市場估計，中國人民銀行周三將開展9,500億元的中期借貸便利（MLF），一年期操作利率維持2.5厘不變，對沖本月有8,500億元到期的MLF，中信証券、瑞穗證券、興業銀行及法國東方匯理銀行俱估計過萬億元。

上月非政府新增社融方面，非金融企業境內股票融資僅321億元，按年挫59.26%；新增企債按年跌50.79%至1,144億元，首10個月平均值約1,744.4億元，按年跌80.48%。

至於新增人民幣貸款方面，10月錄7,384億元，按月跌近七成，但10月按月「插水」乃常見現象，也好過預期。

M1增速罕有低於2% 問題是，居民中長期貸款回落至707億元，為2009年以來同月次低，僅高於去年，首10個月平均2,170.7億元，按年跌7.74%，不及2019年一半，原因無疑是買樓上會的意欲仍低迷。亦有分析指，M1增速罕有低於2%，乃內需失速的徵兆。

弔詭的是，10月企業中長期貸款為3,828億元；首10個月平均1.22萬億元，按年升逾34%。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷估計，這與內銀按國策向中微企業和高新科技企業放貸、完成關鍵績效指標（KPI）有關，也不排除部分來自地方政府融資平台（LGFV）；考慮採購經理指數（PMI）陷於收縮區間和工業利潤疲弱等因素，難見數字真的反映企業對前景樂觀，貸款需求旺盛，況且「剪刀差」已折射民眾積穀防饑的思維。

居民存款首10月增8% 就上月人民幣存款增加6,446億元，居民存款卻減少6,369億元，他認為，「也許有些人真的有資金需要，但存息下降後，民眾也有機會把錢轉移至較高回報的投資產品，會否形成消費浪潮尚待觀察」。事實上，10月份是例跌，首10個月計，居民存款累增13.78萬億元，按年增8.53%。

此外，人行轄下金融穩定局則發文，點名用海航和包商銀行為例，主張「堅持市場化、法治化原則……對一批風險程度高、規模大的企業集團『精準拆彈』……推動各類經營主體切實感受到『做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的』。」

文章續稱，持續推進中小銀行改革來化解風險之餘，要保持房地產融資平穩有序，支持剛性和改善性住房需求。另外，要引導金融機構與LGFV平等協商化解債務風險、嚴控新增債務，亦需完善常態化的融資平台金融債務監測機制。

內地民企信心不振