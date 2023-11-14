美減息看法分歧 最快明年中

美國近月通脹數據逐漸降溫，雖然聯儲局未表明加息周期已結束，但市場開始揣測何時會減息，各大行預測存在分歧。摩根士丹利在最新年度展望中估計，聯儲局於明年6月開始減息，到2025年底，聯邦基金利率降至2.375厘（即上限2.5厘，較目前水平累減3厘）。不過，高盛認為減息步伐會更為緩慢，料明年第四季才開始減息，到2026年中累計減息1.75厘。

高盛的觀點更接近聯儲局的預測，根據此前由聯儲局官員投票決定的「點陣圖」，該行預計2025年底利率中位數為3.9厘（即上限4厘），即相當於屆時累計減息約1.5厘。不過，聯儲局官員在判斷貨幣政策走勢方面準確度為人詬病，比如在2021年底，當時估計翌年只加息0.75厘，但2022年累計加息4.25厘。回顧過去的政策周期，基本上可以確定的是，這些負責決定貨幣政策的聯儲局官員，從來都無法準確預測自己未來會支持加息或減息。

假如聯儲局保持其一貫「神準」的預測能力，則可以首先排除緩慢減息的情景，亦意味高盛的預測較難實現。至於為何摩根士丹利認為聯儲局將會需要較為激進地減息，原因是該行對美國經濟前景的預測悲觀。大摩估計，2025年美國經濟的增長率只有1.4%，而高盛的估計為1.9%。

美股低開 大摩未看好 雖然大摩的看法已經相對悲觀，但該行首席美國經濟學家Ellen Zentner仍表示，維持美國經濟可以軟着陸（即避免任何大型衰退）的預測。而對於核心個人消費開支（PCE）通脹的預測，兩家大行看法相近，大摩估2025年核心PCE通脹為2.1%，高盛則估2.2%。

股市方面，大摩預計明年底標指會在4,500點，與目前水平相近。美股周一早段偏軟，道指曾跌77點，報34,205點；標指跌21點，報4,393點；以科技股為主的納指跌110點，報13,687點。

高盛撐美企盈利回暖 相比大摩一直唱淡美股盈利，高盛策略師認為明年標指成分股盈利可反彈5%，平均每股盈利可達237美元，好過目前市場預期平均值230美元；並認為市場已充分反映盈利前景下調的焦慮。