美債股6：4配置 年回報料7%

摩根資產管理發布2024年長期資本市場假設報告，預期未來經濟環境從「反通脹」步入「再通脹」，由寬鬆的貨幣政策轉向資本成本上升的情況下，投資者會傾向構建更精明的投資組合，預料早前提出的投資於美元債及股票市場六四比例，在未來10至15年內仍具吸引力，年回報率預測達到7%。

摩根資管預期人幣趨升 若投資者同時採取其他投資方向，例如加入25%的另類資產配置，則可將預期回報率提高至7.6%，夏普比率（Sharpe Ratio）料提高約12%。

摩根資產管理全球多元資產策略師盛楠認為，從估值角度而言，預測人民幣長遠將逐漸升值，令中國股票吸引力提升，建議投資者在應對全球經濟轉型時應發掘另類投資配置，以捕捉機遇及管理風險。

該企亞太首席市場策略師許長泰指出，雖然相對於成熟市場經濟體，新興市場經濟體仍存在增長優勢，但兩者差距正在逐步收窄，考慮到成熟市場更能受惠於人工智能（AI）及科技發展所帶來的生產力提升，相應將成熟市場長期國內生產總值（GDP）增長預測上調至1.6%；新興市場實際GDP增長預測下調至3.5%，中國的長期實際經濟增長預測由去年的4%下調至目前的3.8%，仍然是繼印度之後增幅第二大的經濟體。

摩根資管對未來10至15年美國實際GDP增長預測從1.6%上調至1.8%，通脹率預測從2.6%下調至2.5%。短期預測方面，該行仍維持中國明年GDP增幅可達4.5至5%的預期，但相信直到2030至2035年增速將放緩。