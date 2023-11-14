上環商廈傳劈價三成

88WL全幢9億蝕讓放售 整體甲級商廈上月租售價持續向下，市場普遍睇淡未來香港寫字樓走勢，市場再有全幢商業物業大幅劈價求售。據外媒引述消息人士指，數月前於市場放售的上環永樂街88號的88WL全幢商廈，其基金業主將叫價下調約4.5億元，以約9億元放盤，劈價幅度高達33.3%。

有關報道指，高盛將該物業叫價調低，不過，之前項目由總部設於上海的房地產私募基金凱龍瑞集團，於今年7月底透過代理以意向價約13.5億元放售，相信是該大樓的投資者之一，而現時尚不清楚高盛是在自己的資產負債表上，或是代客戶持有該寫字樓股份。

資料顯示，88WL為一幢樓高25層商業物業，地盤面積約4,518方呎，屬乙類地盤，總樓面面積約90,199方呎，物業標準樓層面積約4,000方呎，低層樓層配備可作餐飲用途，中高層單位設有露台。

翻查資料，物業前身為舊樓，2017至2018年期間，凱龍瑞分階段收購，2017年該集團分別斥2.17億元及4.55億元，購入永樂街80至82號、82至86號兩個全幢物業，其後2018年再斥2.9億元，購入上環永樂街88至90號全幢，3物業共涉約9.62億元，其後拆卸重建為商廈。

海濱廣場減3億放盤 該基金於8月底亦透過代理放售灣仔謝婓道303號KONNECT全幢商廈，以及同區海外信託銀行大廈41個車位，意向價約16億元，較去年放盤價低約13.5%，若連同翻新費用，項目料屬蝕讓放盤。

此外，由鄧成波家族持有的荃灣海濱廣場，於上月底再透過代理放盤，意向價9億元，平均呎價約3,708元，較該批物業今年5月中的12億元放售價，不足半年劈3億元。

上述物業於12月12日截交購買意向書，項目意向價扣除市值約兩億元的車位後，每方呎約2,884元。物業坐落於荃灣怡樂街與怡康街，商場有11層，包括地下至8樓及兩層地庫，總樓面面積約242,691方呎，並有155個私家車位及16個貨車位。資料顯示，鄧成波家族2015年以約8.2億元購入海濱廣場，其後於2022年初以約13億元放售，以最新放盤價計，已累減約4億元或近31%。

灣仔甲廈呎價月挫6% 事實上，本港商廈市場持續尋底。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，10月的分散業權甲級商廈售價按月下跌約0.4%及約0.6%，以主要分區計，以灣仔呎價跌幅最大，該區平均呎價約29,650元，按月下調約6.2%，呎租則以中環挫幅較大，每方呎約56.9元，跌幅約3.6%。

至於上月中環及上環甲廈平均呎價分別約31,441元及25,699元，較9月不變與上升約9.9%，上環呎租則跌約0.1%至46.6元。而金鐘甲級寫字樓呎價約23,038元，按月挫約2.9%，呎租則約41.4元，較9月低約1.6%。該報告又指，10月港島核心商業區甲廈空置率約9.4%，較9月下降約0.1個百分點。

甲廈平均呎價表現