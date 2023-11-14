恒指續弱 明年難復甦

最悲睇11350 高盛嗌沽 港股持續疲弱，外資券商紛紛睇淡港股，摩根士丹利維持恒生指數明年底基本情景目標為18,500點，即較現水平只有約1,000點潛在升幅，每股盈利增7%；高盛更將港股降至「減持」評級。不過，恒指昨日重上20天平均線（現處17,399點）收市，升逾兩百點，扭轉4連跌弱勢。

下調國指基本情景預測 大摩指，內地持續面對債務及通縮挑戰，加上人民幣匯價貶值，內地股市復甦仍面臨較大阻力，認為當局需要更多支持措施，來說服投資者重返市場，維持對中國股票「與大市同步」評級，但較看好A股。恒指最牛及最熊分別睇21,500點及11,350點；國企指數明年底的基本情景目標為6,350點，較原目標降100點，最牛及最熊分別予7,400點及3,800點。

該行直言，明年日本及印度經濟及每股盈利增長將會再次令人驚喜，可是內地及新興市場料再次令人失望。同時指出亞太區（日本除外）及新興市場首選維持印度、新加坡及墨西哥3國。

估內地經濟明年增4.2% 另外，該行預料明年內地經濟實際增長為4.2%，名義經濟增長為4.8%；在岸人民幣兌每美元在明年上半年貶至7.5水平；MSCI中國指數僅升5%，滬深300指數升7%。

儘管另一家美資券商高盛因離岸中資股估值吸引，短期看好離岸中資股可跑贏A股，但基於A股受地緣政治及資金流動性影響較低，整體較看好A股表現，並維持內地A股「增持」評級，離岸中資股評級降至「與大市同步」。

高盛預測，中國今年經濟增長5.3%，明年將放緩至4.8%，反映疲弱的房地產市場持續拖累經濟增長。該行下調銀行股評級至「減持」，受累於內地房地產市場，淨息差及不良貸款的壓力，或令市場進一步下調其預測。

板塊方面，大摩重新調整對消費和資訊科技的偏好，對軟件股變得謹慎，但看好半導體，另降低對耐用消費品、服裝和消費者服務的增持評級，並調升食品、飲料和煙草的評級至增持。

恒指升222點 北水掟貨 市場觀望本周中美元首會面，港股表現反覆，恒生指數早段升過百點後倒跌，至17,126點有支持，午後逐步回升，收市報17,426點，升222點或1.3%。國企指數收報5,989點，升88點或1.5%；科技指數收報3,981點，升88點或2.28%。全日成交752.53億元，沽空金額139.59億元，比率約18.57%，比上個交易日跌1.14個百分點。惟「北水」沽貨套利，昨錄淨流出近20億元。

香港金融業景氣不振，除了體現於港股表現大落後之外，還見於外資金融機構的進退上。外媒報道，Moore Capital前高級投資組合經理Gaurav Grover，決定關閉其約5年前在港開設的對沖基金公司Trikon Asset Management。

恒生指數年內表現