宏觀剖析：債券回報逾５厘 增吸引力

債券孳息率上升提振了投資回報前景，並為潛在損失提供有史以來的最大緩衝。目前，債券能為長線投資者提供具有吸引力的投資組合，包括更高的回報潛力及較低的下行風險。

由於債券孳息率上升，投資者現時可以從美國投資級別企業債券獲得逾6厘的回報率。雖然高收益債券的風險偏高，但能夠提供逾9厘的回報率。信貸評級處於投資級別與高收益之間，並以美元計值的新興市場債券，同樣能夠提供逾9厘的回報率。即使是美國政府債券，回報率亦達到5厘。

債券孳息率正處過去20年以來的最高水平。與幾年前相比，債券孳息率卻處於極低水平，當時很多投資者選擇迴避債券，現時他們應重新評估這個立場。債券孳息率上升不僅提高投資回報前景，亦為投資者提供更多吸引的額外好處，如歷史上較高的安全邊際，並足以抵禦損失。

由於債券價格與回報率呈反向關係，因此回報率上升會導致債價下跌。安全邊際是指未來12個月內，在不使投資者資金受損的情況下，可承受的孳息率上升幅度。

安全邊際擴 助抵禦損失 現時，投資級別債券孳息率升幅若超越1%，才會抵銷目前的回報率，而美國國債孳息率可承受的升幅亦幾乎相同。高收益債券孳息率可承受2.4%的升幅，新興市場債券則可承受1.5%的升幅。這兩種資產類別的孳息率相似，但其價格對孳息率變化的敏感度不同，這就是他們的安全邊際不同的原因。

假設持有期為一年，倘若明天孳息率上升，價格將會立即下跌。因此，投資者必須保持長線投資，才能從高收益率中獲利。債券孳息率亦可能進一步上升，雖然孳息率上升不能消除風險，但確實比過去多年較能提供更大的保障。

這種較大的緩衝，能夠為憂慮價格進一步下跌及考慮是否要在下行時入市的長線投資者提供安全網。同時，回報前景及下行風險均已轉向更加有利的方向。

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