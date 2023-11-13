板塊分析：華智能手機需求迎反彈
市研機構Counterpoint表示，因市場對主要手機品牌的需求低迷，今年第三季全球智能手機銷量按年下跌8%，連跌9個季度，並為10年來表現最差的第三季。數據顯示，前5大手機品牌的市佔率均回落，三星電子、蘋果公司（Apple Inc.）、小米集團(01810)、OPPO、vivo的市佔率分別為20%、16%、12%、8%及8%，而第三季的出貨量均按年下滑，其中三星銷量下跌13%，Apple下跌9%，小米、vivo、OPPO的出貨量分別下跌15%、15%及14%。
內地品牌市佔提升
不過，第三季全球手機銷量按季增長2%，主因新產品在9月開始發布，預期第四季銷情可回升。期間Apple發售iPhone 15，而華為推出Mate 60於內地銷情理想，在內地智能手機市場的份額已超越Apple。小米的旗艦產品小米14系列亦已發布，銷量已超過100萬部，目前缺貨情況嚴重，因此相信內地手機品牌的市佔率有望進一步上升。
另國際數據資訊公司（IDC）亦表示，今年第三季內地智能手機市場出貨量按年下跌6.3%至6,705萬部，但預計隨着新一輪的手機換機周期開始，加上新產品集中上市，料內地智能手機市場出貨量將於第四季迎來近10季以來首次反彈。
舜宇受惠訂單增加
由於9月開始為手機新機型推出的旺季，因此帶動手機零部件的出貨量回升。舜宇光學(02382)的9月手機鏡頭出貨量按年增長16.9%至1.1億件，主要因去年基數較低，惟按月亦升3.1%，而手機攝像模組的出貨量按年上升41.4%至5,223.8萬件。
舜宇料可獲華為及Apple的新訂單，加上手機品牌推出的旗艦機規格升級可帶動舜宇的產品平均售價上升，舜宇前景有望改善。另外，舜宇的手機攝像模組出貨量自6月起已維持在5,000萬件以上水平，料銷情已漸趨穩定。
至於丘鈦科技(01478)的9月手機攝像頭模組銷量按年跌11.3%至3,054.3萬件，主因集團聚焦中高端產品，減少低端產品的出貨所致，而其中3,200萬像素及以上的手機攝像頭模組銷量按年增長24.2%至1,142.3萬件。丘鈦集中發展中高端產品，相信未來毛利率有望擴闊。
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