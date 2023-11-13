板塊分析：華智能手機需求迎反彈

早前華為推出Mate 60手機，於內地銷情理想。

內地品牌市佔提升 不過，第三季全球手機銷量按季增長2%，主因新產品在9月開始發布，預期第四季銷情可回升。期間Apple發售iPhone 15，而華為推出Mate 60於內地銷情理想，在內地智能手機市場的份額已超越Apple。小米的旗艦產品小米14系列亦已發布，銷量已超過100萬部，目前缺貨情況嚴重，因此相信內地手機品牌的市佔率有望進一步上升。

另國際數據資訊公司（IDC）亦表示，今年第三季內地智能手機市場出貨量按年下跌6.3%至6,705萬部，但預計隨着新一輪的手機換機周期開始，加上新產品集中上市，料內地智能手機市場出貨量將於第四季迎來近10季以來首次反彈。

舜宇料可獲華為及Apple的新訂單，加上手機品牌推出的旗艦機規格升級可帶動舜宇的產品平均售價上升，舜宇前景有望改善。另外，舜宇的手機攝像模組出貨量自6月起已維持在5,000萬件以上水平，料銷情已漸趨穩定。

匯盈集團 研究部主管 陳鳳珠 （作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）