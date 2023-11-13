西營盤半新樓嗌388萬 平購入價39%

西營盤15 WESTERN STREET於2021年入伙。

本港樓市陷入跌價漩渦，半新盤成重災區。賣樓辣招期縮短，購入西營盤15 WESTERN STREET開放式戶約兩年的業主鬆綁，隨即將單位以388萬元推出拍賣，開價較購入價大幅低約39%。

龍譽低估價23%推拍 環亞物業拍賣將推拍上述項目的低層C室，實用面積約212方呎，開拍呎價約18,302元。項目入伙僅兩年多，該單位於2021年以約636萬元一手購入，呎價達3萬元，現時開價帳面低約248萬元。開價較銀行估價約610萬元，亦低222萬元或約36.4%。

忠誠拍賣將於本周三推拍約18項物業，包括啟德龍譽1A座中層C室銀主單位，實用面積約245方呎，開放式間隔，開價390萬元，呎價約15,918元。單位原業主於2017年以約558萬元買入，推拍價低約168萬元或約30%。上址銀行網上估價約509萬元，開價低約119萬元或約23.4%。

黃開基拍賣行同日推出約20項物業，當中，東涌東環II第2A座中層2室三房銀主盤，開拍價628萬元，以實用面積約641方呎計，呎價僅約9,797元。原業主2015年時以727萬元買入，開價低約99萬元。而比較銀行網上估價約782萬元，則低約154萬元或約19.7%。