大屋苑周末4交投近一個月最奀 周冧42%

二手交投未見好轉，中原表示，10大屋苑周末期間只錄約4宗買賣，屬近4周新低，按周跌約42.9%，當中6個屋苑交投捧蛋。近期茶果嶺麗港城及東涌映灣園等藍籌盤，都蝕讓吸客。

麗港城一周3蝕讓 麗港城過去一星期間已錄至少3宗蝕本成交。市場消息透露，屋苑8座中層H室套三房單位，實用面積約748方呎，有裝修，叫價1,000萬元，累劈138萬元，以862萬元成交，呎價約11,524元，約3年帳面蝕121萬元，或貶值約12.3%。

映灣園呎價再跌穿一萬元。美聯吳楚興指，該盤5座中層H室四房戶，實用面積約957方呎，剛以900萬元易手，呎價約9,404元，較3年前購入價帳面再低8萬元。該行盧柏霖表示，同區東環5B座中層一房戶，原業主持貨不足3年即沽，售價510萬元，帳面蝕50萬元。

上車盤及半新盤蝕讓情況更慘烈。祥益袁思賢稱，屯門時代廣場E座高層5室，外區客睇樓逾一年，近日終以316.8萬元入市，以實用面積約272方呎計，呎價約11,647元，約3年貶值約20.8%。

消息稱，西營盤瑧蓺中層開放式戶，市傳剛以約400萬元成交，做價屬項目新低，呎價約18,100元，一手單位約5年帳蝕近280萬元，或跌價逾40%。

周末期間港島屋苑連錄成交。中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城順安閣中層B室，與事故單位同層，連約以750萬元售出，呎價約12,931元。

康怡移民盤低市價15% 移民盤有更大減幅。該行楊文傑指，同區康怡花園B座中層15室三房戶，9月底放盤叫價950萬元，原業主移民急讓，以836.8萬元易手，呎價約12,527元，低市價約15%。

美聯凌光盛稱，馬灣珀麗灣2座中層三房移民盤，減價43萬元後，成交價572萬元，呎價僅約9,108元，屬低市價。