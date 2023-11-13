新盤半月300刁 飆2.8倍
NOVO LAND 2A期帶旺 兩日賣80伙
樓市減辣後，發展商爭相趁勢推盤，一手交投量稍見起色，11月至昨日為止共錄逾300宗新盤成交，不足半月的銷售量，已貼近上月全月約340宗的水平，當中新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期過去周末兩日沽出約80伙，為月內暫時成交量最多的項目。
綜觀上半個月，連續兩個周末均有一手銷售活動，對比上月淡靜氣氛，可見逐漸好轉，而10月同期的交投量僅約78宗，現時更多出逾2.8倍。主要受惠於新地的NOVO LAND第2A期第3輪銷售，最新沽出的單位成交價介乎343.69萬至1,005.99萬元，總成交額逾4.6億元，今輪銷售佔約97%買家採用建築期付款計劃入市。
大學閣特色戶6580萬售
新地副董事總經理雷霆表示，整個NOVO LAND系列由去年7月底開盤至今，不足16個月累積沽出約2,728伙，並形容項目是2022至2023年最受歡迎新盤。事實上，NOVO LAND第1A及1B期去年銷售量已屬新盤榜首，今年推售的第2A及2B期至今沽逾1,180伙，有望再度蟬聯銷售量之冠。
單計剛過去周末兩日，市場錄約95宗新盤成交，較對上一周同期約104宗少約9%。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，昨以招標形式售出第2座1樓A室平台特色戶，實用面積1,515方呎，套三房間隔，連同一個車位以6,580萬元成交，呎價約43,432元。
此外，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，最新沽出2B座37樓D室開放式戶，實用面積294方呎，外望山景，連家具以704.4萬元售出，呎價約23,959元。
曉柏峰暫收200票 超購一倍
恒基地產(00012)長沙灣西洋菜北街曉柏峰有望下半個月開售，為新盤市場焦點，並在剛過去周末開始收票。消息指，項目於兩日內錄得約200張入票，按首張價單100伙計，暫錄超額認購約一倍。發展商指，該盤展銷廳及示範單位周末期間錄得逾6,000人次參觀。
同系旺角利奧坊‧壹隅昨日連沽兩伙，共涉1,214.64萬元，包括2座26樓N室，實用面積259方呎的一房戶，成交價608.04萬元，呎價約23,476元。
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