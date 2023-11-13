簡訊一覽
●美建集團(00335)公布，其全資附屬以代價1.8億元，向「舖王」鄧成波之子鄧耀文及鄧耀昇收購威豪企業全部已發行股份及出售債項，該公司持有荃灣灣景花園的購物商場及部分停車位，市值約為兩億元。公司稱，鑑於目前市況及有吸引力的代價，董事會認為收購對集團而言代表一個具有資本收益潛力的租金收入物業良好投資機會。
●正在停牌、剛炒財務總監的偉鴻集團控股(03321)補發2021年、2022年上半年及全年，以及今年上半年業績。截至6月底止上半年，虧損約802.3萬澳門元，較2022年同期蝕3,534萬澳門元縮窄，每股虧損1.6澳門仙，不派息。
●乘聯會秘書長崔東樹撰文表示，10月內地車市增長超預期，近期乘用車內地消費和出口貢獻較大，整體汽車市場持續強勢，預計全年銷量達2,950萬輛，創歷史新高。另外，首10個月累計汽車總計銷量2,396.71萬輛，累增9.1%。
●內媒報道，內地閃存晶片製造商長江存儲在美國法院起訴美國存儲晶片公司美光科技以及子公司侵犯其8項美國專利，涉及美光的128層、176層等許多系列3D NAND。長江存儲斥美光在未經授權的情況下，利用長江存儲的專利技術來與長江存儲進行競爭，保護市場佔有率，侵犯了長江存儲的利益，遏制了創新的動力。
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