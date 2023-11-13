●內媒報道，內地閃存晶片製造商長江存儲在美國法院起訴美國存儲晶片公司美光科技以及子公司侵犯其8項美國專利，涉及美光的128層、176層等許多系列3D NAND。長江存儲斥美光在未經授權的情況下，利用長江存儲的專利技術來與長江存儲進行競爭，保護市場佔有率，侵犯了長江存儲的利益，遏制了創新的動力。