英保費料兩年內加價36%

安永（Ernst & Young）近日發表的報告顯示，受天氣反常、高通脹、供應鏈緊張等負面因素夾擊，加劇家居保險公司去年的虧損，用來衡量賠付和開支佔保費收入比例的綜合成本率為122%（比率高於100%代表承保虧損），是30年來最糟糕的時期。因此，該行預期英國家居保險的保費將會在未來兩年內加價36%，以應對成本上漲。

購買家居保險的開支增加將為家庭帶來更大的壓力。據英國保險公司協會的數據，今年第二季家居保險保單（包括建築物保險和財產保險）的一年平均保費為329英鎊（約3,140港元），已經比去年同期貴一成。同時，來自保單持有人的索償金額亦按年增加11%，原因與極端天氣導致火災、水災更頻繁出現、去年熱浪遺留下來的地面沉降賠償大幅增加等有關。

極端天氣賠償大增 安永英國金融服務市場主管Rodney Bonnard表示，極端天氣令再保險價格上漲；通脹高企導致保險公司的工資成本上升，使保險公司經營困難，它們要抵銷這些成本，最終唯一能做的就是轉嫁給消費者。

該行預計，由於通脹和賠付頻率上升繼續擠壓利潤，家居保險行業今明兩年仍將陷入虧損。儘管提高保費可收窄虧損情況，但預料行業的綜合成本率只是會由去年的122%，收窄至今年的114%和明年的104%。要重回100%以下的利潤水平，可能要等待2025年或以後。

再者，保險公司的利潤也受到去年初實施的定價新規影響，該規例杜絕了過去續保客戶保費普遍高於新客戶保費的做法。專家指出，定價改革後對保險公司長期盈利能力的重新評估，以及在全球暖化環境下預測天氣造成長期損失的難度，正在促使一些保險公司重新評估其在市場上的定位，甚至考慮是否要退出市場。