向世界「錢」進：買定家居保 海外入市無煩惱

借按揭購英國樓 建築物保險不可少 家居保險可以保障家居財物因意外造成的損壞，以及保障因第三者法律責任而產生的賠償。即使是投資海外物業，業主也不妨考慮付一點保費，以保障財產安全。

以英國為例，家居保險普遍分為兩類，包括建築物保險（Building Insurance）和財產保險（Contents Insurance），大家可以選擇獨立購買，或一併購買。英國沒有法例規定必須購買房屋相關保險，惟由於絕大部分銀行及貸款公司不接受沒有建築物保險的物業作為抵押品，所以若業主要透過敍做按揭購買物業，建築物保險仍然不可或缺。財產保險則可視乎個人需要購買。

建築物險承保物業結構 就一筆過付清樓價的業主而言，儘管沒有法例強制他們要買保險，但不少專家仍建議要為物業投保，以防萬一遇上意外，例如火災、水災、風暴破壞等，可以替業主抵銷昂貴的重建及維修費用。再者，如果物業處長期空置狀態，易於引賊人爆竊，投保可減少所造成的財物損失。

兩類家居保險的保障範圍截然不同。建築物保險主要承保對物業結構造成的任何損壞，也包括物業遭到無法修復的損壞時所需要的重建房屋費用。

一般而言，建築物保險的保障包括房屋沉降、因樹木倒塌而令房屋損毀、火災、洪水、風暴破壞、受汽車撞擊令房屋損毀、管道爆裂造成的水浸、供暖系統漏油等。此外，個別保單的保障範圍還可以覆蓋房屋周圍的其他結構，例如車庫、圍欄。

財產險租客物品不受保 至於財產保險可以保障家中財物的盜竊或損壞，並涵蓋修理或更換固定裝置和配件的費用。財物一般包括家具、地氈、珠寶、相機、衣物、單車、樂器等。然而要留意，如果物業用作出租，業主的財產保險只會保障提供給住戶的物品，而任何屬於租客的東西並不受保。因此，如果租客租住的物業不連家具，建議要自行購買財產保險來保障屬於自己的家中物品。再者，大部分租約都會要求租客購買財產保險。

家居保險的保費主要按物業類型、物業位置、臥室多少而定。愈容易遭受盜竊或損壞的物業，保費愈貴。如果住宅長時間空置，更未必可成功購買家居保險。

僅接受住宅空置60天內 現時英國主流的家居保險僅接受住宅空置時間在60天以下，而且空置天數愈多，保費愈高，理由是住宅空置時間與風險成正比。

雖然如此，市場上也有一些度身訂造的保險，例如空置家居保險，其保障範圍與一般家居保險無異，但容許更長的空置期，例如3個月至全年，只是保費會高於主流的家居保險。此外，不受一般家居保險保障的度假屋，也需要購買特定的保險。

不同物業需要的保障程度不同，例如空置物業內的財物不多，保額較少亦可能足夠。相反，對於價值超過100萬英鎊（約955萬港元），或者有6個以上臥室的物業，標準的家居保險未必可以提供完整的保障。因此，大家在購買家居保險前，應仔細比較保單內容和價格後才作決定，以為財產帶來足夠保障。