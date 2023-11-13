諾和減肥針可降心血管病風險

龐大的減肥藥市場吸引各大藥廠爭相研發，隨着禮來（Eli Lilly）的GLP-1類二型糖尿藥也獲准跨界減肥，一直獨領風騷的諾和諾德（Novo Nordisk）難免感到芒刺在背。諾和諾德上周六宣布，按初步數據，其王牌減肥針Wegovy能顯著降低心血管疾病的風險。

本次測試找來1.76萬名45歲或以上的心血管病患者，BMI值最少27（這是Wegovy的用藥門檻），覆蓋41個國家，涉及不同人種，測試中心超過800個，而且平均用藥33個月，為諾和諾德史上最大型的測試。要注意的關鍵有一︰沒有糖尿病。

諾和諾德稱，這個III期臨床測試的初步結果顯示，跟對照組比較，Wegovy可降低過重人士不幸遇上重大惡性心血管事件（MACE）的機率20%，並降低血壓、膽固醇和血糖水平，這些都被視為誘發心血管病的計時炸彈。儘管本次測試不是用來檢驗減肥成效，但受藥者體重平均也減了9.4%。

料下年獲美歐認證 諾和諾德研發部主管Martin Lange稱，Wegovy造福心血管病患者主要就是降血糖和體重，預計明年上半年及下半年分別獲得美國及歐盟認證。

專家指出，Wegovy這批數據不能解讀為預防心臟病，而是防止心血管病惡化，可是如此大的測試群組，預示醫生日後可能考慮讓某些病人用Wegovy。

從商業的角度來看，Wegovy的用途不僅是減肥，可望提高納入醫保和保險的機會，迎擊禮來，以及阿斯利康等潛在對手。