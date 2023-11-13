滙豐環球嗌沽Tesla 睇跌三成

滙豐環球研究日前首次就電動車龍頭特斯拉（Tesla）發表研究報告，毫不客氣予以「沽售」評級，目標價僅146美元，比上周五收市低近32%。

滙豐對於Tesla在2030年交付2,000萬輛電動車置疑，更預測實際數字恐怕只有600萬輛；又對Tesla自動駕駛技術的前景不樂觀，一來不知要多長時間始能實現，二來可能索價10萬至20萬美元的自動駕駛軟件未必合理，更重要的是，出事的責任恐怕由車廠承擔，因此自動駕駛反而可能對公司帶來更高的資本風險。

Optimus機械人商業化需時 Tesla同時力攻儲電，滙豐卻質疑其2030年目標意味着市場份額達到71%。此外，被行政總裁馬斯克視為Tesla長期估值「主要驅動力」的Optimus機械人，目前仍是原型，「商業化仍需時日」。

該行並非覺得Tesla的非電動車業務沒有希望，其創新和成本結構也值得一個高於傳統車廠的估值，但要支撐當前估值，須有一個技術創新上的大事件令市場期待，且電動車業務要向好，足以支持Tesla實現其創意。

不過，同由馬斯克掌舵的SpaceX早前有傳今年收入達90億美元，2024年有機會飆至150億美元，屆時星鏈將更加普及，增長和貢獻會超越發射業務。正積極將業務從手機組裝分元化的鴻海，日前亦將兩個自家生產的低軌衞星原型交由SpaceX射上太空。