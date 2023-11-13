安本看好印度資產吸金潛力

印度近年經濟增長勢頭強勁，國際投資者對當地市場的關注度亦日益增加。安本亞太區固定收益團隊亞洲主權債務主管Kenneth Akintewe估計，隨着印度國債明年6月起納入摩根大通一項旗艦新興市場政府國債指數，預料明年初起會有可觀資金率先流入當地市場。他亦相當看好印度各大資產市場的潛力，直言「假如你沒有印度市場的倉位敞口，投資表現很大機會跑輸大市」。

估外資明年初加注債市 安本此前已宣布推出面向香港零售投資者的印度債券基金。Akintewe認為，繼摩通後，未來將會有更多指數收錄印度國債，這是長遠、結構式的持倉增長，持續支持印度債市。雖然正式納入指數的時間點在明年6月，但機構投資者通常會在更早的時間點入市，考慮到申請投資許可也需要一些時間，預料外資將於明年初陸續流入。

從基本面來看，他認為印度本身是表現最好的市場之一，不論是債市、股市亦然。在他看來，投資印度資產相當於其他新興市場的一大優勢，是印度貨幣盧比的波動極低，特別是相對於阿根廷、土耳其等市場。雖然在新興市場不難找到孳息率高的債券，但當地貨幣匯率波動達到15至20%，這種情況「將會輕易抹去你從債券市場所獲的回報」。

印度盧比波幅小成優勢 他表示，印度盧比在10月初時的一個月引伸波幅只有3.5%，甚至低過人民幣。波動極低是由於印度的經常帳和國際收支平衡表現強勁，加上企業投資印度所帶動的外國直接投資（FDI），包括國際企業供應鏈從中國移至印度的趨勢，還有印度央行不惜動用龐大外匯儲備捍衞本國貨幣匯率。

穩定的貨幣表現讓投資印度債券可以成為「核心持倉」，不用擔心入市及離場時機，「低波動、高回報」的特點是印度債市的一大優勢。展望明年，他亦估計印度的通脹將會回落，央行可能會減息，屆時債價亦會因此而受惠。

在全球加息周期下，各國利率上升意味債券價格下跌，為固定收益投資者創造了投資機會。Akintewe表示，目前固定收益投資者在亞洲市場內可以找許多投放資金的機會，如果是短線的話，可以考慮的選擇包括各類貨幣市場基金、新加坡短期國債等。不過，投資短期固定收益產品的缺點在於無法享受到資產升值所帶來的回報。

逐步減持中國國債套現 因此，投資者亦可以關注印尼、南韓的政府債券，這些國家長期國債孳息率高企，而且未來通脹有望回落（央行有條件進行減息，從而令債息回落及債價上漲），投資這些債券可以帶來資本增值回報。另外，由於多數亞洲貨幣的匯價都有所下跌（因為美元持續強勢），匯價低水亦增加了亞洲債券的吸引力。

不過，中國國債是亞洲區內少數的例外，由於此前中國人民銀行減息，貨幣政策相對寬鬆，中國國債價格已錄得不俗升幅，因此他亦已逐步減持套現，並將資金重新部署至其他更具吸引力的市場。