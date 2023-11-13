裕承促港府放手打造Web3樞紐

劉富榮接受本報訪問時表示，Web3的理念是「去中心化」，數據、資產完全由自己持有，不是由金融機構和互聯網公司等中介託管，並於網上以非常便利的方式溝通和交易。他希望加入專責小組能推廣更多相關技術，就像不同區塊鏈之間代幣交易、防偽冒認證，繼而鞏固本港作為國際金融中心的地位。

不缺投資者 須增強基建 然而，「本港從事Web3的企業未有很明確的盈利模式，也不太賺錢」，專責小組暫未有共識。他認為，本港要做「Web3樞紐」，不缺接受Web3的專業投資者，要增強的是基建，監管機構亦可借鏡美國和新加坡放開一點讓業界探索，「為何有些代幣只准專業投資者持有？一些代幣連專業投資者也要存放於受監管中介機構……為甚麼代幣轉讓要先贖回再發行，而非直接過戶？風險明明一樣，成本卻被提高。」

他指，新加坡政府投資公司（GIC）因投資FTX損手，JPEX案亦有很大負面影響，但都只是有人利用Web3的理念。Web3產業愈來愈受監管是大趨勢，但也應該放手讓業界嘗試令Web3「更可信」。

探索自己託管數碼港元 裕承科金旗下Arta-Emali HK與滙豐、渣打等入選金管局數碼港元先導計劃，測試用模擬的數碼港元進行「原子結算」（Atomic Settlement）的基金買賣，近乎即時銀貨兩訖，打通券商、基金和託管機構等之間的運作，又用智能合約消除交易對手風險。就金管局仍無推出數碼港元的時間表，劉富榮稱，開發好相關技術自有其他應用。

「我哋好想實現Web3的去中心化……點解錢唔可以擺番喺自己銀包？」，因此裕承科金數碼港元研究的下一步，包括探索自己託管假設性數碼港元的商業模型。

另一方面是開發數碼身份，這也是新加坡和美國較領先的地方，「造假成本不高，怎樣避免用戶被冒充？身份認證從來有真確性、私隱和保密上的難題，尤其如何平衡真確性和私隱，要求交出太多個人資料恐損害客戶私隱，問得太少又怕不夠真確。」