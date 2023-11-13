高盛估Yen續貶 兌港元半年見5算

大行陸續發表2024年外匯策略報告。就不少港人關注的日圓匯價，高盛鑑於日本貨幣政策正常化進度令市場失望，維持9月底提出兌每美元「未來6個月內跌至155」的觀點，即半年內每百日圓兌港元將低見5.03，同時補充一句「日圓難敵宏觀大環境」。

歐元或上試1.1美元 高盛所指的宏觀大環境，乃美國經濟依然強勁，以及國債孳息率仍高，為投資者提供難在其他國債享受得到的總回報（票面息及債價）。再看日本央行行長植田和男，他上周重申，實現通脹目標仍有距離，難說尚差多遠，調整短期利率（加息）也得避免衝擊金融機構和觸發債市波動，要留意對借款者和總需求的影響，「這是個重大挑戰」。

不過，高盛並非唱好美元。該行立論的根基，乃預期美國經濟增長領先其他主要經濟體的優勢收窄，主要是能源價格高昂的衝擊有所消減，歐元區經濟明年下半年會有所復甦，預計歐元上試1.1美元，即約8.58港元，比上周五收市高2.81%，除非目前經濟疲弱再令市場憂慮區內主權債務，或能源價格帶來新一輪衝擊。

鑑於歐元在美匯指數權重最大，上述潛在升幅亦反映美元明年「跌極有限」，「美元匯價固然是被高估，但不至於重演1985年《廣場協議》簽訂後那種暴瀉。」

英鎊亦會為下行的美元收掣，理據是「英倫銀行為全球最不願重新加息的央行之一」，預料鎊匯3個月內會回試1.18美元，相當於9.2港元左右，比上周五收市低3.64%。