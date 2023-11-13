財赤龐大政治分化 穆迪降美評級展望至負面

美股季度業績高峰期已過，市場焦點重新回到美國的經濟形勢和利率前景，以及政治爭拗可能引發的停擺。國際信貸評級機構穆迪將美國的信用評級展望下調至「負面」，主要原因是美國未來財政實力下降，尤其是在高利率的環境下；同時又提到國內的政治分歧可能會阻礙挽救財政的措施推行。不過，由總統拜登領導的民主黨政府再次反駁評級機構的觀點，又將責任歸咎於共和黨的「極端主義」令國會失效。

美國財政部聲明稱︰「美國經濟依然強勁，美國國債是世界上最重要、安全及具流動性的資產。」不過，此前另外兩大評級機構標普及惠譽已下調美國的信用評級，穆迪是3大評機構中唯一對美國保留最高信用評級的機構，但今次下調展望前景的做法，可能是降級的先兆。

上月核心通脹料4.1% 根據穆迪的評估，到2033年，美國聯邦政府的利息支出將大增，還息成本相對於政府收入的比例將升至26%，而佔國內生產總值（GDP）的比例亦會達到4.5%。該機構認為，美國缺乏限制財政赤字規模措施，財政實力將日益影響其信用狀況。

展望本周，重點在於周二公布的美國10月消費物價指數（CPI），在聯儲局主席鮑威爾上周「放鷹」後，市場估計10月CPI按年增幅將較9月回落0.4個百分點，降至3.3%，惟撇除能源及食品的核心CPI增幅則料維持於4.1%。若通脹降溫速度未達預期，則有機會應驗鮑威爾所言「可能在合適時候進一步加息」的說法。

除了官方公布的通脹據外，本周大型連鎖零售商沃爾瑪、Target、梅西百貨、建材及五金雜貨店家得寶等亦將發布季度業績，這些零售巨頭對於上游供應鏈成本、物價變化、消費者習慣有更深層次的了解，亦可以為通脹前景帶來更多指引。

零售增長恐陷停滯 另一邊廂，穆迪分析（Moody's Analytics）報告亦指出，周三公布的零售銷售數據可能會在連續3個月增長後陷於停滯，部分原因在於汽油價格大幅回落，以及新車銷售表現疲軟。考慮到目前美國國會仍未能夠就關鍵財政開支法案達成共識，目前該機構假設11月聯邦政府可能會面臨兩星期的停擺，但這對整體經濟的影響依然微乎其微。

本周環球財金焦點