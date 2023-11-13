騰訊阿里上季料多賺逾兩成 增速回落

論增長以騰訊跑出，市場估計撇除股份薪酬開支及投資公允價值變動等的經調整純利403.24億元（人民幣‧下同），按年增長25.02%，主要基於視頻號和小遊戲等毛利較高業務改善利潤率，以及微信生態變現持續提升。

野村估計，內地遊戲收入按年增長5%，比上季「同比持平」改善，海外遊戲收入增速會增長16%，跟次季的19%相比略慢，雲計算收入按年增長卻只有3%，整個集團的亮點反而會是廣告業務，尤其是視頻號的貢獻將提高至12%。

股價疫後才破底的京東最被睇淡，預計上季經調整純利為90.93億元，按年倒退9.43%，跟次季按年增長31.86%逆轉。中金、摩根士丹利及花旗不約而同估其上季收入按年僅增約1%，遠遠跑輸內地零售，原因是內地消費未復原之際，內房寒冬打擊電子產品及家電等銷售，京東市場份額較高，所受影響比阿里大。花旗續指，消費平淡及競爭激烈等將制約京東業績增長反彈，要關注管理層對盈利能力的評述。

CPPI清倉拼多多網易 阿里巴巴和京東無疑看消費情緒，而騰訊的前景再多一層陰霾，就是大股東Prosus又蓄勢沽售約1%的股份。野村建議騰訊加大力度回購，更好奇有否考慮直接從Prosus接貨，免得對方不停在公開市場減持。

另邊廂，大型基金陸續向美國證交會（SEC）遞交季度持倉狀況的13F文件。之前被傳暫停對華再作新投資的加拿大養老金計劃投資公司（CPPI）上季清倉拼多多及網易，涉及貨值分別3.43億美元及2,721.8萬美元，連台積電也一股不留。

新買入股票當中貨值過億美元的有英國首相辛偉誠外父有份創辦的印度科企Infosys。以貨值計6月底10大持倉當中，獲增持的包括英偉達（Nvidia）、萬事達卡及聯合健康。