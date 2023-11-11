南生圍項目准建近兩千戶

大嶼山地下月中截標

地政總署昨公布，將於本月17日招標出售大嶼山長沙東涌道住宅地，並於12月15日截標。項目地盤面積逾20.45萬方呎，可建最高樓面面積約8.18萬方呎。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，因應市況疲弱，樓價下挫，調低該地估值約10至15%，料每方呎樓面地價約4,000至4,500元。依此計算達約3.68億元，而市場估值下限約1.9億元。