南生圍項目准建近兩千戶
北部都會區為本港未來重點發展地區，新世界發展(00017)等的元朗南生圍榮基村住宅發展項目，昨經城市規劃委員會審議後獲批，可興建1,997個住宅單位，涉及總樓面逾108.48萬方呎。
上述項目位於丈量約份第104約多個地段，地盤面積逾73.61萬方呎，當中約65,371方呎為政府地，於2021年提交申請，將地皮改劃為「其他指定（綜合發展包括濕地修復區）1」地帶，計劃以地積比率共1.548倍，發展逾105.14萬方呎住宅樓面，並提供逾3.33萬方呎非住用樓面。項目將興建7幢15層住宅大廈，以及3幢3層高非住用物業，並提供735個車位。
大嶼山地下月中截標
地政總署昨公布，將於本月17日招標出售大嶼山長沙東涌道住宅地，並於12月15日截標。項目地盤面積逾20.45萬方呎，可建最高樓面面積約8.18萬方呎。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，因應市況疲弱，樓價下挫，調低該地估值約10至15%，料每方呎樓面地價約4,000至4,500元。依此計算達約3.68億元，而市場估值下限約1.9億元。
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