樓價冧4周 海逸豪園低市價7%沽

二手樓價持續回落，地產代理行一份反映主要二手屋苑樓價的指數連跌4周，今年已倒跌約2.03%。樓市悲觀氣氛濃厚，重磅業主急急沽貨，低市價約7%沽紅磡海逸豪園套現。

中原城市領先指數最新報153.59點，再創逾6年半新低，按周再跌約0.05%。該行8項樓價指數已全部跌穿去年底水平，分區方面，九龍及新界西指數今年累挫約2.16%及約2.94%。

丹桂軒劈近四成易手 投資者看淡後市沽貨套現。市場消息透露，海逸豪園11座低層單位，實用面積約869方呎，僅以1,186萬元售出，呎價約13,648元，料屬屋苑三房單位今年低位，原業主持有上址約15年，帳面獲利逾470萬元。據了解，其在港持有多項物業，同區仍擁有至少8個單位放售，部分叫價1,400萬至1,500萬元。

28天置物業陳中湉稱，元朗洪水橋丹桂軒一個一房單位，實用面積約293方呎，由外地投資者持有，開價一直「企硬」400萬元，其後指新措施無助救市，遂漏夜來港賣樓，劈價近四成，以243.68萬元沽貨，呎價約8,317元，低估價近19%，逾10年帳賺逾90萬元。

近期蝕讓及低價情況趨普遍，加深業主憂慮。中原王勤學表示，元朗Grand YOHO第10座極高層D室兩房戶，以745萬元沽出，呎價約14,355元，約5個月跌價約16%，一手貨帳面貶值約12%。

蔚藍灣畔3年蝕百萬 將軍澳11月已錄逾10宗損手買賣。該行關偉豪指，蔚藍灣畔3座中層B室，成交價750萬元，約3年帳蝕102.8萬元。

各區樓價「尋底」。美聯曾有聰稱，北角新都城大廈實用面積約674方呎低層單位，減價90萬元，剛售505萬元，呎價約7,493元，約10年帳面只升值約1%。消息透露，上水維也納花園3座低層銀主盤，市傳剛售505萬元，呎價低至約7,617元。

居屋都劈價吸客。美聯李貫甡指，青衣青泰苑A座高層5室兩房戶，累減近百萬元，於已補價自由市場以393萬元成交，呎價約9,800元。