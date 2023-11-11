新盤戰火極速升溫

曉柏峰推百伙392萬起 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，長沙灣西洋菜北街曉柏峰以「萬有引力價」推首張價單，用以形容定價吸引。首批包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積237至499方呎，全屬標準戶，整批按定價計市值逾6億元。

價單設8種付款方法，100天現金及30天人才現金計劃均享最高10%折扣，折實價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價15,788至19,787元。入場戶為B座3樓B5室，實用面積237方呎，折實呎價約16,546元。首批有3伙一房折實價屬「3字頭」，「4字頭」亦有51伙。而兩房及三房戶入場費分別為621.72萬元及814.5萬元。

資料顯示，同區位置較為接近的喜‧揚，於去年6月推出首批32伙，折實平均呎價約20,474元，曉柏峰低約14%。項目無改動兩房單示範單位昨曝光，參照B座22樓B1室搭建，實用面積411方呎，今日起對公眾開放。

恒基代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，啟德天瀧第2座15樓A室以4,001萬元招標售出，呎價約34,109元。

價單顯示，減價幅度較大的48伙涵蓋一房至三房戶型，實用面積329至656方呎，調整後折實價降到668.9萬至1,485.3萬元，折實呎價18,405元起。當中，2B座31樓C室，折實價由1,237.8萬元減至990.2萬元，減價247.6萬元或20%。

澄天推「雙11」獎賞 同系的屯門兆康NOVO LAND第2A期今日第三輪發售186伙，當中154伙以價單形式出售，折實價335.49萬元起。該批價單單位昨已截票，最終接獲1,341張入票，超額認購逾7.7倍。

上嵐部署現樓銷售 建灝地產的屯門上嵐部署現樓銷售。該公司投資及銷售部董事鄭智荣指，項目累售82伙，套現逾4.3億元，大部分沽出單位已交樓。

該盤的現樓會所及高層單位昨日首度曝光。住客會所連同住客共享空間及園林綠化空間，面積共逾6,250方呎。

香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海連沽3伙，涉額逾1.7億元。該批單位市傳由同一組買家購入。