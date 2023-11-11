新盤戰火極速升溫
曉柏峰推百伙392萬起
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，長沙灣西洋菜北街曉柏峰以「萬有引力價」推首張價單，用以形容定價吸引。首批包括69伙一房、23伙兩房及8伙三房，實用面積237至499方呎，全屬標準戶，整批按定價計市值逾6億元。
價單設8種付款方法，100天現金及30天人才現金計劃均享最高10%折扣，折實價由392.13萬至900.54萬元，折實呎價15,788至19,787元。入場戶為B座3樓B5室，實用面積237方呎，折實呎價約16,546元。首批有3伙一房折實價屬「3字頭」，「4字頭」亦有51伙。而兩房及三房戶入場費分別為621.72萬元及814.5萬元。
資料顯示，同區位置較為接近的喜‧揚，於去年6月推出首批32伙，折實平均呎價約20,474元，曉柏峰低約14%。項目無改動兩房單示範單位昨曝光，參照B座22樓B1室搭建，實用面積411方呎，今日起對公眾開放。
恒基代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，啟德天瀧第2座15樓A室以4,001萬元招標售出，呎價約34,109元。
維港1號變相減價兩成
同區已入伙新盤因應市況減價，中國海外發展(00688)的啟德維港1號昨更新兩張價單，折扣率增到最多34%，實際減幅達兩成，個別變相最多減價約248萬元。
價單顯示，減價幅度較大的48伙涵蓋一房至三房戶型，實用面積329至656方呎，調整後折實價降到668.9萬至1,485.3萬元，折實呎價18,405元起。當中，2B座31樓C室，折實價由1,237.8萬元減至990.2萬元，減價247.6萬元或20%。
YOHO WEST將開示範戶
新地代理總經理胡致遠表示，旗下與港鐵(00066)合作的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，有機會下周上載樓書及開放示範單位，最快月內開售。示範單位設於南昌V Walk商場。他料，首張價單提供約280伙，定價參考鐵路沿線樓盤。
澄天推「雙11」獎賞
同系的屯門兆康NOVO LAND第2A期今日第三輪發售186伙，當中154伙以價單形式出售，折實價335.49萬元起。該批價單單位昨已截票，最終接獲1,341張入票，超額認購逾7.7倍。
發展商出招吸客。英皇國際(00163)的香港仔澄天累沽約38伙，該集團副主席楊政龍指，樓盤推出「雙11」三重獎賞，包括「有樓買、有show睇」，預留旗下歌手即將發售的演唱會門票限量名額，並於下周一起送贈門票予準買家及地產代理。參觀示範單位睇樓客，亦有機會獲得戲飛及家具禮券。
上嵐部署現樓銷售
建灝地產的屯門上嵐部署現樓銷售。該公司投資及銷售部董事鄭智荣指，項目累售82伙，套現逾4.3億元，大部分沽出單位已交樓。
該盤的現樓會所及高層單位昨日首度曝光。住客會所連同住客共享空間及園林綠化空間，面積共逾6,250方呎。
此外，信和置業(00083)等合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，以8,900萬元售出1座3樓A室四房戶，實用面積2,140方呎，呎價約41,589元。
香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海連沽3伙，涉額逾1.7億元。該批單位市傳由同一組買家購入。
人人做記者
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