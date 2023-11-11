簡訊一覽
●中國石油化工(00386)控股股東中石化集團擬於12個月內動用10億至20億元人民幣增持該企的A股和H股。
●中金公司(03908)宣布，陳亮已經出任董事長兼執行董事、吳波已經出任總裁，同時將開股東大會表決讓吳出任執董，事成兼任副董事長。另外，非執行董事譚麗霞已經於昨日請辭及卸任。
●東曜藥業(01875)公布，今年首9個月收入按年增加77.24%至5.41億元（人民幣‧下同），主要是自研產品銷量大增、藥物委託開發暨製造（CDMO）委託製造（CMO）業務快速提升，期內虧損按年收窄20.09%至3,239.1億元。
●安賢園中國(00922)發盈警，預告9月底半年溢利淨額按年減少17%，原因包括已售墓位總數減少。
●中國動向(03818)上周四在公開市場以1,386萬美元買入本金額1,500萬美元的蘋果公司（Apple Inc.）債券，2027年9月到期、票面年息2.9厘，計及面值折讓，到期收益率預期逾5厘。
●百濟神州(06160)於9月底止季度錄得收入按年增長1.01倍至7.81億美元，以及淨利潤2.15億美元（約16.8億港元），按年扭虧為盈，預計產品收入增速將繼續高於經營費用的增速。
●德視佳(01846)在本港開設首間門店，管理層稱，這是公司中國市場第9間診所，同時是集團「最貴的診所」，預計可在一年半至兩年收支平衡，並相信香港能為集團帶來更多機會，每當一間診所產能利潤率超過六至七成，便會物色新診所的擴張地點。他們強調對香港有信心，並看好大灣區前景。
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