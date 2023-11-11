全球城市實力排名 港居18 低過星滬京

日本森紀念財團城市戰略研究所公布《2023全球城市綜合實力排名》，首7名位置按年不變，依次為倫敦、紐約、東京、巴黎、新加坡、阿姆斯特丹、首爾。香港排名雖然由去年的23位升至今年的18位，但依然10大不入。內地城市上海按年降5級至15位，北京站在第17位不變。

該綜合實力排名報告自2008年起每年公布，以指數形式去為各城市評分，以評估該城市的「吸引力」，即吸引世界各地人才、資本和企業的綜合實力。排名以全球48個主要城市，按照經濟、研究開發、文化交流、居住、環境及交通便利性6個「城市功能」共70個指標進行評估。

單計經濟港遠被拋離 如單論經濟，紐約、倫敦、北京、新加坡得分最高，分列首4位。經濟項目的得分，包括來自生產總值（GDP）、經濟增長、經濟自由度、擁有世界500強企業、人才支援服務、利得稅率等。香港在該項目排名26，被遠遠拋離。

其餘5項功能，香港僅在研發和宜居程度勝過星洲，香港研發和宜居排第10位和27位，高於新加坡的第11位和35位。在環境一項，歐洲和澳洲等西方國家城市佔據首11名位置，新加坡排12位，香港在23位，落後於首爾（14位）、東京（16位）、台北（19位）等亞洲城市。

值得一提的是，交通便利度亦以西方城市佔領首5位，杜拜和新加坡分列第6位和7位。有良好公共交通配套的香港居然落後在中游位置的第16位。翻查該功能的分類評分，除了公共交通和國際航線等「基本因素」外，通勤或通學時間、駕駛平均行車速度、搭乘的士或單車出行方便程度都在計分之列，這些或成了香港在交通便利度得分的死穴。