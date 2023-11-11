《香港01》母企南海下周除牌

南海控股「冇得留低」，源於以于品海為首董事會管治之下，公司股份長期停牌，且不能在18個月內完成復牌指引，除了公布按上市規則應刊發而未刊發的業績外，還包括核數師要求的獨立內控調查。

早在去年4月，南海已經委聘了深圳源豐會計師事務所做上述調查，範圍竟是公司在2019年、2020年及2021年的資產狀況完整清單、債務完整清單、法律訴訟完整紀錄，以及應收和應付款項，可是到了9月底仍然是「尚待完成」。

南海的股份原定10月31日被「DQ」上市地位，本來公司已經「躺平」接受。然而，公司在10月29日發公告，指上市覆核委員會正考慮7名被委任該企董事的人所提出的請求，行使酌情權以延長覆核取消南海上市地位決定的期限。可是明顯這只是苟延殘喘，終迎來下周除牌。

持股隨時變「廢紙」 公司表示，股票於取消上市後將繼續有效。但投資專家指出，未來該股雖然仍可以私人協約等非公開方式交易，但不受交易所監管和保障。

過去一年多外間對該企財務情況所知甚少，誰願意在「唔知頭唔知路」的情況在場外接盤？南海的股票隨時變「廢紙」，小股東落得「一殼眼淚」。