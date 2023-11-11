英經濟上季零增長 未擺脫衰退陰霾

隨着疫後復甦對經濟活動的刺激減退，英國經濟增長明顯放緩，第三季國內生產總值（GDP）按季持平，前一季度為增長0.2%。增長停滯的第三季GDP表現已經好過市場預期，因為市場原先估計應該為倒退0.1%。考慮到英國的利率仍處於較高水平，分析認為目前仍不能排除衰退的可能。

荷蘭國際集團（ING）發達市場經濟學家James Smith直言︰「我們不應該過度看重英國經濟第三季表現略好於預期一事。」他解釋指，上季經濟未有陷入收縮的最大原因在於淨出口表現改善，但淨出口在不同季度之間往往波動很大。至於其他更關鍵的領域——尤其是消費和商業投資，於上季已錄得倒退。

他續估計，最好的情況是第四季英國經濟錄得「非常溫和的增長」，這一定程度歸因於基數效應。而關於潛在經濟衰退的可能性，應該要關注就業市場正在發生的事情。他指出，企業招募需求明顯降溫，隨着利率上升的影響繼續擠壓企業利潤，裁員將逐漸增加。

歐元區未來幾季減息無望 貨幣政策方面，ING認為，最新經濟數據對英倫銀行的決策影響有限，該行的關注點將更多是服務業通脹和薪酬增長數據，目前這兩個數字仍然太高。不過，除非兩組數據出現意料之外的大幅升溫，否則按照目前趨勢，英倫銀行下一步關鍵行動是從明年夏天開始減息。

另外，歐洲央行行長拉加德直言，未來起碼幾季不會掉頭減息，所謂保持目前息口足夠長時間，通脹便能回落至2%，關鍵是「夠長」。