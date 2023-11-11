華汽車熱銷 現「金九銀十」

內地車市今年出現「金九銀十」，中國汽車工業協會（又稱中汽協）昨公布10月汽車產銷數據，是連續第二個月創史上同期新高。其中，產量為289.1萬輛，按月升1.5%、按年升11.2%，銷量則為285.3萬輛，按月跌0.2%、按年升13.8%。

新能源車方面，上月產量及銷量分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，按年分別增長29.2%和33.5%，市場佔有率達33.5%。期內出口12.4萬輛新能源車，按年上升12.8%、按月更升29.3%。

10月合共出口48.8萬輛汽車，按年升44.2%、按月升9.8%，已連續兩個月超過40萬輛。其中，乘用車出口佔42.1萬輛，商用車出口為6.7萬輛，按月各升10.4%及6.7%。

中汽協指，乘用車產銷隨着消費回暖保持升勢，商用車產銷則在物流業升溫等因素推動下而出現增長。此外，新能源車和汽車出口依然呈現較快增長。而10月多地車展與促銷活動火熱進行，分店客流顯著增加，亦推動汽車消費，所以車市繼9月銷售旺季後熱度持續，銷量雖則較9月略降，但增長較去年同期加快。

值得留意的是，極氪應是兩年來首家中資企業赴美上市。該企招股書顯示，極氪截至6月底止的上半年錄得淨虧損38.7億元（人民幣‧下同），較去年同期虧損30.85億元擴大逾25%。

期內公司營業收入為212.7億元，按年大升1.36倍；其中賣車收入按年升1.48倍，至131.75億元，相關毛利率為12.3%，按年急增7.6個百分點。吉汽股價昨日收市跌2.93%，收報9.27港元。