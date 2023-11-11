李開復︰中美科技勢邁向半球化
創新奇智(02121)董事長李開復表示，其創辦的人工智能（AI）初創企業01.AI已採購大量英偉達（Nvidia）AI晶片，可供約18個月使用。就中美科技戰不停，他預言，「問題已非中國能否一年半載造出（媲美外國的）好晶片……我們將會有兩個平行宇宙，美國會為其陣營供應產品和科技，中國會為自己及任何願意採用中國貨的國家生產，兩國不會同場競技。」
日擬千億補貼半導體業
就在此際，中芯國際(00981)聯席首席執行官趙海軍就上調今年資本開支預算解畫，指地緣政治對項目交付周期的影響會愈來愈複雜，為保持項目達致設計產能，容許供應商提前交付。
這個現象進一步印證反映保障半導體供應的戰略意義。日本準備投放兩萬億日圓（約1,031.58億港元）補貼半導體產業，強化設備及製產新一代晶片、訓練AI模型的能力。官員直言，「半導體方面全球經濟安全之形勢變得更嚴峻。」
中芯︰消化新產能需時
然而，趙海軍坦言，地緣政局緊張激發全球積極獨自建立產能，市場需求復甦卻不及預期，未能追上產能的增長，消化新產能的時間恐怕不短，整個行業周期要放大一倍至兩年，因此中芯的復甦會呈「W形」，而非之前預計的「U形」。
他續指，中間的小幅反彈與今年手機集中在第三季發布有關，但它只吸引很多年未換手機的人，預計明年手機的銷量只會持平。就算市場趨於穩定，仍無造就大幅增長的動力和亮點，一切仍需待全球經濟復甦。
不過，趙強調，中美等大型市場的晶片產能仍未能完全滿足自身需求，仍有不少客戶有意與中芯合作，對獲得足夠訂單有信心。
不管如何，擴產而訂單追不上必定會拖低毛利率，中芯股價昨日收跌6.83%，為表現第二差藍籌。預告本季毛利率破天荒跌至個位數的華虹半導體(01347)遭券商群踩，以全日低位16.96元收市，瀉15.83%；瑞銀及麥格理最新目標價分別降至15元及7.8元。
反觀世界最大晶片代工廠台積電上季收入按季升34.79%至2,432.03億元新台幣，按年計亦升15.66%。
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