李開復︰中美科技勢邁向半球化

這個現象進一步印證反映保障半導體供應的戰略意義。日本準備投放兩萬億日圓（約1,031.58億港元）補貼半導體產業，強化設備及製產新一代晶片、訓練AI模型的能力。官員直言，「半導體方面全球經濟安全之形勢變得更嚴峻。」

中芯︰消化新產能需時 然而，趙海軍坦言，地緣政局緊張激發全球積極獨自建立產能，市場需求復甦卻不及預期，未能追上產能的增長，消化新產能的時間恐怕不短，整個行業周期要放大一倍至兩年，因此中芯的復甦會呈「W形」，而非之前預計的「U形」。

他續指，中間的小幅反彈與今年手機集中在第三季發布有關，但它只吸引很多年未換手機的人，預計明年手機的銷量只會持平。就算市場趨於穩定，仍無造就大幅增長的動力和亮點，一切仍需待全球經濟復甦。

不過，趙強調，中美等大型市場的晶片產能仍未能完全滿足自身需求，仍有不少客戶有意與中芯合作，對獲得足夠訂單有信心。

反觀世界最大晶片代工廠台積電上季收入按季升34.79%至2,432.03億元新台幣，按年計亦升15.66%。