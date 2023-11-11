賭股捱沽 市值日失255億

根據永利澳門的季績報告，截至9月底止的3個月，經營收益總額為8.19億美元，其中娛樂場經營收益6.48億美元，客房經營收益8,598.2萬美元；經調整後的物業EBITDAR（除息、稅、折舊、攤銷和租金前盈利）為2.54億美元。

半島項目中場贏率降 花旗的研究報告內坦言，永利澳門上季業績遜市場預期，主要因為位於澳門半島的物業永利澳門中場贏率較低，而所有項目的零售收入均差過預期。

雖然管理層說，10月的中場贏率已回復正常，但該行以保守角度估計，澳門半島項目中場贏率，由之前的20.5%跌至約19%。該行削該企目標價6.31%至9.65元。

高盛則維持該企「中性」評級和目標價9.9元，指出永利澳門股價近一至兩個月跑贏同業，但今次季績遜預期，短期或對股價造成壓力。另外，該企在博彩毛收入的市佔率維持在13.4%的穩定水平，其中貴賓廳按季下跌0.4個百分點至17%，中場上升0.9個百分點至13%，角子機下跌1.3個百分點至8.7%。

多隻股份遭削目標價 滙豐環球研究的報告表示，澳門今年重新開放後，每位賭客的平均開支正在下降，旅客的重點正在轉向音樂會等非博彩活動。雖然旅澳遊客增長速度溫和，但擁有更多酒店客房和賭桌的營運商可以長期實現更持續的增長，以迎合大量低消費玩家。

該行指，環顧其他旅遊區，前往泰國旅行的人數一直疲弱，而其他熱門國家亦只有溫和復甦，澳門賭企所面對的競爭和再投資保持合理。不過，該行仍狠削多隻濠賭股目標價，包括削金沙中國12.16%至32.5元，削澳博18.91%至3元，削永利澳門10.52%至8.5元。

永利澳門股價大跌