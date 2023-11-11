鮑威爾不排除再加息 道指高開179

市場對於美國經濟「軟着陸」的預期升溫，冀望通脹能夠在不久後回落至正常水平，惟聯儲局主席鮑威爾卻仍然對外展現出偏向「鷹」派的立場，表明將繼續謹慎行事決定貨幣政策，如果合適將「毫不猶豫地加息」。

鮑威爾於本月初的議息會議上的言論模棱兩可，但市場卻將之視為放「鴿」信號。似乎是為了避免市場誤會，他最新出席活動時的說法更偏「鷹」派，重申聯儲局仍沒有完全把握成功壓制通脹，仍有很長的路要走。當局仍在努力判斷是否需要採取更多措施，然後考慮將利率維持在高位多長時間。

美股周四受鮑威爾言論影響而下挫，周五早段則反彈回穩，道指早市曾升179點，報34,071點；標指升22點，報4,370點；納指升105點，報13,626點。

貝萊德擬推以太幣ETF 沉寂一時的加密貨幣再次迎來炒作，以太幣周五一度升穿每枚2,100美元，創7個月高位；比特幣則續於37,000美元附近整固。有報道指，基金「一哥」貝萊德正在申請推出一隻以太幣交易所買賣基金（ETF），另有傳瑞銀即將開放香港私人銀行客戶交易比特幣的ETF。

企業消息方面，「減肥神藥」Wegovy的研發商諾和諾德宣布，將斥資60億美元在丹麥擴建製藥廠，以提高其藥物產量。該公司管理層稱，目前減肥藥行業的產出仍未足以滿足市場需求。

股票基金吸資8周最多 另外，遊戲引擎軟件公司Unity公布，上季收入按年增長68.54%至5.44億美元，虧損為1.24億美元，按年收窄一半。該公司股價早段曾跌1.9%。

環球資流數據顯示，截至11月8日止一周內，全球的股票基金共錄得56.3億美元的淨流入，金額為9月中旬以來8周最多。其中，歐洲及美國股票基金分別錄29.2億美元及19億美元流入。另外，有13億美元的資金流入科技股基金、3.54億美元流入金融股基金，而作為防守型投資的必需消費品股則淨流出5.71億美元。從數據來看，投資者的風險偏好似乎仍處於相對偏高水平。