卡地亞母企：內地消費審慎

法國奢侈品牌卡地亞的瑞士母企歷峰集團公布，9月底止上半財政年度，內地和港澳銷售額撇除匯率影響後按年增長34%，主要是防疫限制撤銷令各地市場的人流回升。主席魯伯特卻表示，中國市場的疫後利好已消退，「消費客不像以前盡情碌卡，花錢變得有些審慎。」

他續指，通脹高企、經濟增長減慢和地緣政治愈發不穩正損害消費情緒，加息潮的影響尚未完全浮現，因此市場增速減慢不教人意外，「加息本來就是為了給需求煞車」。歷峰上半財年收入及純利俱遜預期，股價昨曾挫6.53%。

事實上，淘寶和天貓均推出買滿300元（人民幣‧下同）可享50元折扣優惠，據報還要求商家提供減價到底。市場研究機構Kantar Worldpanel指，內地今年雙十一主題就是減價，「消費信心確實疲弱」。

主席唐東雷稱，期內內地製造業仍處於調整期，普遍開工不足，對數控機床需求低迷，但下游客戶回饋可能已於上季見底，就算新能源汽車資本開支有所收縮，工業自動化、醫療和模具行業按年表現較好，並謂中國不斷向高端製造傾斜，內地中高端數控機床市場尚處擴張階段。