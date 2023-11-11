華信用降級 憂財政告急

政府舉債成本增 官員倡擴赤字救經濟 中國經濟復甦疲態浮現，10月份官方製造業採購經理指數（PMI）及居民消費價格指數（CPI）雙雙重陷收縮水平，連信用評級亦遭下調！國際評級機構DBRS晨星（DBRS Morningstar）率先將中國長短期的外幣及本幣發行人評級雙降，或推高中國政府的舉債成本，更重要是敲響了國際間對中國債務水平警鐘。不過，負責擬定政策維護金融穩定的人民銀行貨幣政策委員王一鳴仍強調，中央政府槓桿率較低，明年或可再提高赤字率提振經濟。

全球各大評級機構今年都相當聚焦中國疫後挑戰。其中，穆迪在9月時曾出手將中國明年經濟增長預測調低，由4.5%降至4%，對中國的主權債信評為「A1」，前景「穩定」，當時已提醒中國經濟面臨相當大的挑戰，包括經濟和政策不確定性、房地產業危機持續、企業和消費者信心疲弱等。

DBRS晨星下調長短期評級 時隔兩個月，DBRS晨星以中國財政惡化、經濟增長面臨結構性挑戰為由，將中國長期外幣及本幣發行人評級由「A（高）」下調到「A」，而短期外幣及本幣發行人評級則由「R-1（中）」下調至「R-1（低）」，同時所有評級展望由「負面」調整至「穩定」。

DBRS晨星預期，內地房地產行業疲弱、人口高齡化挑戰及中美關係愈趨緊張，將導致內地經濟中期發展轉向放緩，這些因素對內地經濟前景產生結構性影響，並對政府財政造成壓力，加上地方財政隱性債務、各部門債務水平提高等，也影響其評級。然而，該機構相信，中國經濟及政策擁有充裕的緩衝空間，以限制中國評級近期突被調整的潛在風險。

人行籲政策發力結合改革 人民銀行行長潘功勝近日多番透過官媒以至論壇場合提及化解地方債務問題，重申有些省市債務規模雖有一定債務風險，中央也高度重視，但將盡力減少債務的規模，嚴控新增項目的融資。房地產金融風險亦屬可控，以8月存量房貸利率平均調降0.8個百分點、5,000萬戶家庭涉及1.5億人計算，每年家庭節省的利息支出約達1,700億元人民幣。

另一人行官員王一鳴昨在峰會上討論內地經濟時卻坦言，需求不足、預期偏弱、風險較多的問題仍突出，經濟恢復將會是曲折式前進的過程，故對明年面臨的困難和挑戰要有充分的估計，包括預計明年外貿出口將面臨比較大的壓力。

他解釋，外內需疲弱疊加，使內地產能過剩壓力增，且部分領域風險暴露，特別是房地產和地方政府債務，同時，更長期看還面臨結構性問題，新舊動力轉換也面臨挑戰。他建議政策發力和改革加力相結合，短期要加大財政政策力度，因中央政府槓桿率較低、還有很大的空間，明年也可再提高赤字率來為經濟系統注入源頭活水，推動經濟恢復；中長期則須加大結構性改革來增強內生動力，特別是怎麼轉變債務驅動的發展模式等。

高盛估華明年經濟增4.8% 不少外資投行如高盛及瑞聯銀行也預估，中國將加大寬鬆力度，瑞聯就料人行將於12月再次減息0.1厘，並降低存款準備金率0.25個百分點，而高盛更上調明年中國經濟增長的預測，由原本4.5%升至4.8%。

中國信用評級主要驅動因素