簡訊一覽
●安樂工程(01977)決定為若干去年第四季起3年內生效的醫療保健行業合約，作出估計虧損撥備1.22億元，不計上半年一間聯營公司完成私人配售所帶來的確認攤薄收益，預計今年盈利1.21億至1.36億元，比去年撇除訴訟責任撥備的純利減少48.6至54.3%。
●香港金融管理局、中國人民銀行及澳門金融管理局宣布，共同簽署《關於在粵港澳大灣區深化金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》，同意把人行的「金融科技創新監管工具」、金管局的「金融科技監管沙盒」和澳門金管局的「創新金融科技試行項目的監管要求」聯網對接。
●香港金融發展局宣布，成立香港財富傳承學院及其董事成員任命，該學院以擔保有限公司成立，由金發局成員、新世界發展(00017)執行副主席鄭志剛出任主席。
●華潤電力(00836)為慶祝在港主板上市20周年及重新晉升藍籌，除本月初向股東派發的中期股息每股0.328元外，會再宣派特別股息每股0.5元，後者涉資24.05億元。預期特別息將於明年1月23日或前後派付予於今年12月6日名列公司股東名冊的股東。
●舜宇光學科技(02382)公布，10月手機鏡頭出貨量達1.17億件，按年及按月分別增17.5%及5.5%；車載鏡頭出貨量780.6萬件，按年及按月各跌0.2%及5.5%，手機攝像模組出貨量達5,407.5萬件，按年及按月升23.1%及3.5%。
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