私貸新增宗數增7% 逾期還款壞帳惡化

各大銀行搶閘推稅季貸款的戰果仍屬未知數，但信貸資料服務機構環聯最新調查預示信貸熱潮正在升溫。調查發現今年3至8月期間，本港私人貸款行業整體的新增貸款宗數按年增加7%，新增總貸款金額亦升4%，連總客戶數目也多出5%。然而，財務公司於私人貸款業務中所見的逾期還款率及壞帳，亦伴隨市場增長而有上漲趨勢。

是次環聯調查旨在比較香港數百家金融機構在指定時期的私人貸款業務，除了整體行業的表現，當中以銀行及財務公司再作比較。在私人貸款業務的總客戶數目方面，銀行較財務公司優勝，前者按年增長7%，後者則微跌1%；而銀行及財務公司的新增貸款宗數均錄增長，分別升8%及6%，惟新增總貸款金額以財務公司的8%升幅取勝，跑贏銀行的1%升幅。

環聯促加強風險管控 雖然消費者對市場預期似乎日趨樂觀，同時整體行業的新增貸款重要數據均見漲勢，或顯示今年香港私人貸款市場比去年有復甦迹象，但財務公司於私人貸款業務的逾期還款率及壞帳卻日漸增加，特別是二線和三線財務公司，兩類公司的年度壞帳率（以逾期還款超過120日並不能收回的私人貸款計），分別按年錄得3.3%及3.4%的增幅；至於較大型的一線財務公司年度壞帳率亦有0.8%的增幅。環聯指，上述數據顯示相關機構須加強風險管控能力，以維持可持續增長。