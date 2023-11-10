宏利港澳新業務價值漲兩成

宏利香港及澳門今年第三季新業務價值（NBV）按年上升20%至10.3億元，主要受強勁的銷量所帶動，惟產品組合的變動抵銷部分升幅。季內年度化保費等值（APE）銷售額為16.4億元，按年增長57%，核心盈利為14.9億元，按年增長50%。

該企指，APE銷售額的增幅反映恢復通關後，內地訪客需求持續回升，而本地銷情亦錄得平穩增長。宏利香港及澳門行政總裁白凱榮稱，第三季銷售錄強勁增長，季內強化康健和保障方案，尤其是擴展醫療服務網絡，與大型專科醫療中心建立夥伴合作關係；於尖沙咀開設第二間高端客戶服務中心，讓經紀合作夥伴可為高端和內地訪港客戶群提供財務策劃服務。

第三季NBV錄6億加元，按年增加16.5%，按固定匯率計升15%。宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，受亞洲地區的增長帶動，第三季度營運表現及新做業務表現強勁，季內亞洲的核心盈利按年增長33%。首9個月累計，集團的NBV為16.94億加元，以固定匯率計按年增長6%。