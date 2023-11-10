迪士尼去季多賺62% 擬再削開支

華特迪士尼行政總裁艾格回巢執掌近一年後，終於帶領該企業績走出低谷。截至9月底止的第四財季，迪士尼純利按年急升62.96%，至2.64億美元，表現遠勝預期，主要受惠主題樂園及體育頻道ESPN+盈利上升。此外，該企擬擴大削減成本開支20億美元，至75億美元，並重申計劃於年底前派發股息，刺激迪士尼股價周四開市早段升6.29%，報89.82美元。

業績公告顯示，迪士尼上季收入按年增加5.41%，達212.41億美元，雖然略低於市場估計的213.3億美元，但經營溢利按年升幅達86.34%，進帳29.76億美元。

要留意的是，迪士尼上季業績首次採用全新財務報表結構，將公司分成娛樂、體育及體驗3大業務，進一步明確分工各部門運作。其中，該企將市場聚焦的Disney+等串流媒體業務撥入娛樂一環，相關業務上季經營溢利為2.36億美元，去年同期則蝕6.08億美元。

Disney+新客超預期 至於細看與Disney+有關的串流業務表現，上季經營虧損大幅收窄至4.2億美元，較去年同期蝕14.06億美元大幅收窄70.12%，主要歸功於今年的加價措施奏效。此外，Disney+上季新增用戶不跌反升690萬戶，遠勝市場預期的268萬戶，帶動總用戶數目增至逾1.5億戶。

迪士尼又預期，串流業務將於明年第四季扭虧為盈，並料今季上客增長持續。至於上季Disney+的國際付費用戶每月平均收入為6.1美元，按季多0.09美元；北美更增加0.19美元至7.5美元。

另邊廂，與ESPN等有關的體育業務，上季經營溢利按年升13.67%，至9.81億美元；集團更首次披露ESPN+上季賺3,300萬美元，收入有38.18億美元，按年升0.89%。上季ESPN+訂閱人數則按季升3.17%至2,600萬戶。

體驗部門獲利勁升 此外，受惠海內外主題公園遊客量和門票價格上升，涉及主題公園及郵輪等業務的體驗部門，上季經營溢利按年升31.07%，至17.59億美元，佔集團總體經營溢利59.1%。