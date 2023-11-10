理想汽車預告收入翻倍
賣車毛利一向較高的理想汽車(02015)公布，截至9月底止的一季，車輛毛利率為21.2%，按年及按季分別升9.2個百分點及0.2個百分點，繼續撼贏同業特斯拉（Tesla），跑贏幅度達到5.5個百分點，同時預告本季收入翻倍。不過，該企美國股價周四早段曾跌5.08%%，折合港元後較香港收市價低5.83%。
業績又顯示，理想第三季純利28.23億元（人民幣‧下同），按年扭虧，按季亦增長23.11%。撇除部分項目後的非美國公認會計準則（Non-GAAP）純利34.77億元，同樣按年虧轉盈。
該企收入為346.79億元，按年大升2.71倍，按季升21.03%，其中車輛銷售收入佔336.16億元，預期第四季收入384.6億至393.8億元，以中間值計再按年飆20.51%，車輛交付量12.5萬至12.8萬輛，以中間值計按年升1.73倍。
特斯拉兩車款內地加價
至於今年密集發動減價戰的特斯拉，最新轉軚於內地加價，涉及Model 3及Model Y長續航版兩款車型，加幅分別為1,500元及2,500元，昨起生效，據報與成本上漲有關。
輪軚及汽車部件集團德國馬牌（Continental）則引用國際信貸評級機構標普估計，全球輕型汽車銷量明年增長只有1至3%，並指自動駕駛及車聯網普及令部分晶片的供應緊張起碼要2025年始緩和下來。
另外，吉利汽車(00175)旗下新能源車品牌極氪（Zeekr）計劃本周遞交赴美國上市申請，據悉承銷團由高盛及摩根士丹利牽頭，集資規模及定價待定。若消息屬實，將是兩年來首家中資企業赴美上市。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：