理想汽車預告收入翻倍

業績又顯示，理想第三季純利28.23億元（人民幣‧下同），按年扭虧，按季亦增長23.11%。撇除部分項目後的非美國公認會計準則（Non-GAAP）純利34.77億元，同樣按年虧轉盈。

該企收入為346.79億元，按年大升2.71倍，按季升21.03%，其中車輛銷售收入佔336.16億元，預期第四季收入384.6億至393.8億元，以中間值計再按年飆20.51%，車輛交付量12.5萬至12.8萬輛，以中間值計按年升1.73倍。

特斯拉兩車款內地加價 至於今年密集發動減價戰的特斯拉，最新轉軚於內地加價，涉及Model 3及Model Y長續航版兩款車型，加幅分別為1,500元及2,500元，昨起生效，據報與成本上漲有關。

輪軚及汽車部件集團德國馬牌（Continental）則引用國際信貸評級機構標普估計，全球輕型汽車銷量明年增長只有1至3%，並指自動駕駛及車聯網普及令部分晶片的供應緊張起碼要2025年始緩和下來。