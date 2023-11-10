ARM憂生意倒退 股價低開

今年新股集資王、英國晶片架構系統專利公司Arm發表重新上市後首份季績。Arm上季收入按年增長27.93%至8.06億美元；列帳虧損為1.1億美元，撇除上市開支等因素的經調整利潤為3.8億美元，按年大增1.13倍。不過，Arm預測本季收入僅介乎7.2億至8億美元，即將會錄得按季倒退，以中位數計亦明顯差過市場預期的7.76億美元。Arm股價周四早段曾跌逾8%。

聯發科或打破高通壟斷 Arm估計，其全個財年（截至明年3月底）收入將介乎29.6億至30.8億美元，以中位數計相當於增長12.72%。面對全球智能手機銷售持續放緩，多數用在手機及平板電腦等移動裝置的Arm架構晶片出貨亦受到拖累。

值得留意的是，聯發科近日發布了下一代的旗艦手機系統單晶片（SoC）天璣9300，經過各方的初步測試結果，天璣9300比起其競爭對手、目前手機晶片的「一哥」高通全新旗艦SoC的驍龍8 Gen 3效能在各方面都更為優勝，不論中央處理器（CPU）及圖像處理器（GPU）的峰值性能、平均效能比例等，都比高通更強。這亦意味着，高通壟斷各大Android手機品牌頂級旗艦機晶片的局面有機會被打破。

軟銀蝕481億 投資失利 另外，Arm的大股東日本軟銀集團（SoftBank Group）上季轉蝕9,311.11億日圓（約481.25億港元），遠差過市場預期，主要受累於期內投資虧損2,645.98億日圓；惟集團旗下的願景基金第二季錄得213.63億日圓的投資盈利，為連續兩季獲利。

總計上半年，集團累計投資虧損達到9,635.55億日圓。於上半年內，向共享辦公室公司WeWork提供貸款、擔保等，造成420.72億日圓的損失。WeWork此前已在美國申請破產保護，作為主要投資者之一的軟銀亦損失慘重。