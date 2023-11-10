華芯廠擴產 業績添壓

中芯上季純利按年倒退八成，期內晶圓平均售價按年下滑，原因可以像之前傳聞那樣主動減代工費，或者低利潤產品的佔比提高，而由於新廠投產令基數擴大，產能利用率按年急挫15個百分點至77.1%，直接導致毛利率按年急插19.07個百分點。

其實該企上季收入和毛利率大致符合公司8月初給出的指引，現預料本季收入按季增速放緩到1至3%，以中間值計按年增長1.92%，扭轉之前3季錄得倒退的頹勢，問題是新產能會帶來額外折舊開支，因此本季毛利率恐進一步降到16至18%。另該企宣布本年開支預算調高至約75億美元。

內地銷售微跌 北美暴瀉 不過，論毛利率惡化的程度，中芯遠不及華虹。華虹今年登陸上海科創板上市，本來就是為了進一步擴充無錫的12吋晶圓廠房，而隨着之前擴產計劃逐步落地，「爆廠」盛況不再，12吋晶圓的產能利用率按季急跌14.5個百分點至78.4%，連主打成熟製程、本身毛利較高的8吋晶圓廠房，也回到100%以下，錄95.3%，按季及按年分別跌16.7個百分點及18.1個百分點。

華虹估計，本季收入僅4.5億至5億美元，以中間值計按季跌幅擴至16.44%，毛利率更會瀉至創上市新低的2至5%。該企4年前涉足12吋初期，相關毛利率也曾為負數，因此顯然是擴產累事。總裁唐均君坦言，半導體行情尚未復甦，但預計無錫新廠房明年底前建成運作，並於隨後3年內逐步形成8.3萬片的月產能，這比9月底12吋晶圓的產能8萬片還要多。

消費需求未許樂觀，中芯上季來自智能手機的收入按年倒退14.78%，其他消費電子的收入按年下跌20.39%，而物聯網收入更按年瀉52.24%。華虹上季記憶體、電源管理和射頻等多種工藝平台俱見收入下滑，控制電流的IGBT等常見於新能源和汽車的分立器件例外，按年增長23.3%。

然而，中芯及華虹上季中國收入按年僅跌4.94%及2.44%，北美卻瀉46.52%及39.38%，某程度上可見晶片國產化對業績起到一定支持。

英偉達英特爾傳AI晶片降級 一眾外國晶片商亦捨不得中國市場，據報英偉達（Nvidia）準備再為中國推出3款「閹割版」人工智能（AI）晶片「HGX H20」、「L20 PCle」及「L2 PCle」，進一步把技術參數調低，滿足美國上月收緊後的對華出口管制門檻，據報最快將於下周四公布，年底量產。另有消息指，英特爾（Intel）也計劃為中國改良「Gaudi 2」AI晶片。

華虹估計本季收入最多僅5億美元。 中國兩大晶片代工廠季績摘要