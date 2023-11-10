新債王估美明年衰退 道指低開

美國聯邦政府龐大的債務負擔仍不斷增長，尤其在高利率環境下發債成本亦會變得更高。DoubleLine Capital行政總裁、有「新債王」之稱的岡拉克警告，美國政府的債務規模愈來愈接近臨界點，又估計明年將會出現經濟衰退，導致政府的財政狀況將變得更糟。

借貸成本增 細企陷困 岡拉克表示︰「我擔心高利率會持續更長時間的原因已經很明顯，那就是我們的財政狀況，但這一點沒有得到足夠的關注……債務利息支出呈現爆炸式增長。」當政府長期面對財政缺口，就要不斷增加發債規模，這將會導致債價下跌及債息上升，推高整體利率水平。

他預估明年第二季經濟將會進入衰退，又指許多小型企業正在面臨困境。「他們過去支付4厘的貸款利率，而現在是9厘，甚至12厘，如果企業的借貸成本在更長時間內保持較高水準，這顯然會出問題。」

美股周四早段個別發展，道指曾跌43點，報34,068點；標指升1點，報4,384點；納指升17點，報13,668點。美國上周首申領失業救濟人數為21.7萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數則為183.4萬人。

禮來減肥藥美英准用 企業消息方面，製藥公司禮來的二型糖尿藥Mounjaro的成分「替爾泊肽」，獲美國及英國批准用途延伸至減肥，商品名為Zepbound，預計年底開始供應，展開對諾和諾德減肥藥Wegovy的對決。禮來特意提到，Zepbound比「司美格魯肽2.4微克注射劑」（Wegovy）便宜約兩成。禮來股價周三漲逾3%，周四早段跌2.89%；諾和諾德周四曾跌2.11%。

太空探索公司維珍銀河宣布，計劃於明年暫停太空旅行業務，將資源集中在開發亞軌道飛船，即可飛行至大氣層外但速度不足以停留在太空的航具，其特點在於能夠在飛行任務完成後回到地面。維珍銀河股價早段曾升26.92%。

美國科技行業裁員消息不斷，社交媒體公司Snap表示，其進行了新一輪裁員計劃，大約20名有着產品管理銜頭的員工遭解僱。裁員並未針對特定部門，而是公司削減開支計劃的一部分。提供「先買後付」服務的金融科技公司Affirm上季收入大增37.31%至4.96億美元，虧損亦收窄至1.81億美元，其股價曾升22.75%。