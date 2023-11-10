碧桂園回吐 平保3連挫
野村證券認為，平保作為非國營企業，沒有義務接管碧桂園及承擔其債務，亦可能沒有誘因去接管，尤其是已全數減持碧桂園，能夠控制整體房地產敞口，並已從華夏幸福的投資吸取教訓。故該行維持對平保「買入」評級，目標價62.1元。
傳房企倡增貸款額度
不過，平保股價仍連挫3日，昨收報38元，再創近一年收市低位，年初至今更累挫26.43%；另一主角碧桂園昨轉跌9.63%，收報0.75元。具國企背景的越秀地產(00123)建議發行5.1億元（人民幣‧下同）的3年期有擔保票據，年息4厘，所得淨額用於置換一年內到期的中長期境外債，昨日該企股價卻未受消息帶動，挫逾8%收市。
內媒指，為救房企，人行、國家金融監督管理總局在內的4部委近日召集座談會，調研房企需求。消息透露，參會企業已提出增加經營性物業貸款額度等訴求，惟監管部門並未當場表態。另市傳金監總局昨午召開重要會議，轄下各地監管局局長於會前紛紛現身，並匆匆走進金監總局。
上月新貸恐降七成
惟當下房企銷售未回暖，個人按揭貸款難見大反彈。10月新增貸款、社會融資、廣義貨幣（M2）等數據即將揭曉，機構預測內需不足仍是內地經濟問題之一，企業有效融資需求有待收復，預計10月新增貸款6,650億元，按月恐急降逾七成。即使政府債淨融資明顯提速，料10月新增社會融資規模按月仍可能驟降逾五成。
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