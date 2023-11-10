碧桂園回吐 平保3連挫

野村證券認為，平保作為非國營企業，沒有義務接管碧桂園及承擔其債務，亦可能沒有誘因去接管，尤其是已全數減持碧桂園，能夠控制整體房地產敞口，並已從華夏幸福的投資吸取教訓。故該行維持對平保「買入」評級，目標價62.1元。