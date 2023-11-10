日清上季內地收入跌
內地經濟上季轉壞，即食麵生產商日清食品(01475)第三季內地收入6.36億元，按年下跌2.45%，經營溢利卻按年增長42.77%至1.02億元，帶動集團上季純利多37.96%至9,867.3萬元。該股昨日報6.14元，升0.82%。
集團第三季香港及其他亞洲業務的收入為約3.9億元，按年跌3.52%，經營溢利按年倒退37.39%至1,980.1萬元。
9個月多賺16%
按首3季計，日清食品依然多賺16.1%，純利2.7億元；每股盈利25.9仙。集團收入29.56億元，按年跌5.02%，當中香港及其他亞洲業務收入減少3.8%，主要是去年疫情期間突然激增的需求不再，特別是袋裝即食麵；至於內地業務收入減少5.8%，乃由於人民幣兌港元貶值。
首3季毛利率為34%，較2022年同期之31.4%增長2.6個百分點，主要由於去年實施價格調整，以及原材料成本回落。
日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，期內繼續推行成本控制及價格調整策略，以維持穩定的業務表現。鑑於宏觀經濟環境不明朗，預計消費市場的競爭將依然激烈，因此對前景保持審慎樂觀的態度。公司將繼續透過多元化的產品組合及高端化策略加強整體競爭力，同時提升在業務地區的品牌認受性。
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