按首3季計，日清食品依然多賺16.1%，純利2.7億元；每股盈利25.9仙。集團收入29.56億元，按年跌5.02%，當中香港及其他亞洲業務收入減少3.8%，主要是去年疫情期間突然激增的需求不再，特別是袋裝即食麵；至於內地業務收入減少5.8%，乃由於人民幣兌港元貶值。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，期內繼續推行成本控制及價格調整策略，以維持穩定的業務表現。鑑於宏觀經濟環境不明朗，預計消費市場的競爭將依然激烈，因此對前景保持審慎樂觀的態度。公司將繼續透過多元化的產品組合及高端化策略加強整體競爭力，同時提升在業務地區的品牌認受性。