中國重陷通縮 食品價再跌

內需續疲弱 豬肉價瀉30% PPI連降13月 中國10月份的居民消費價格指數（CPI）按年跌0.2%，差過市場預期，亦為相隔兩個月後再度重新陷入收縮區間，市場普遍歸咎豬肉價格過去一年暴瀉，卻也不否認內需疲弱，皆因扣除食品及能源的核心通脹按年增長0.6%，較前月進一步放緩。同月的工業生產者出廠價格（PPI）亦連續13個月陷入通縮。

汽油價彈 服務升幅放緩 國家統計局數據顯示，上月CPI再次轉跌，主要是食品價格按年跌4%，跌幅較前月擴大0.8個百分點，當中豬肉價格跌幅更擴8.1個百分點至30.1%，就算非食品價格維持升0.7%，亦不足以抵銷相關跌幅。而非食品價格中，汽油價格由跌轉升，反觀服務價格按年升幅由1.3%放緩至1.2%，其中旅遊和飛機票價格分別上漲11%和5.1%，漲幅均有回落。

當局解釋，此乃受農產品供應充足、節後消費需求回落等因素影響。不計食品及能源的核心通脹由升0.8%，放緩至升0.6%。

同月PPI按年下降2.6%，跌幅較上月擴大0.1個百分點，連跌13個月。其中，生產資料價格下降3% ，降幅與上月相同；生活資料價格降0.9%，降幅擴大0.6個百分點。

今年首10個月計，CPI按年升0.4%，遠低於官方全年目標的3%；PPI按年則跌3.1%。

市場料今季減LPR及降準 ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell認為，中國整體經濟並沒有陷入通縮，現時情況是供應過剩的結果。去年豬瘟疫情使豬肉供應大幅下跌，導致內地肉類和家禽價格上漲，如今豬肉供應增加，豬價再次回落，拖累整體通脹。本月豬肉批發價格持續下跌，跌幅似乎有所放緩，預期本月CPI仍受食品及能源價格拖累，但影響可能會較小。至於野村估計本月內地CPI按年將跌0.1%，PPI跌幅或擴至2.8%。

不過，通脹及經濟增長疲弱，正為進一步放寬貨幣政策提供理據，大華銀行預期內地今季會把一年期貸款市場報價利率（LPR）進一步下調10點子至3.35厘，5年期以上則進一步下調20點子至4厘。滙豐研究料年底前當局或把存款準備金率再下調50點子，以增加流動性支持。

內地穩經濟增長，尚有充裕的政策工具在手，但要挽救民營企業的信心更形迫切。春華資本集團創始人胡祖六出席一個公開論壇時，點出目前中國企業家不是低調就是「躺平」，且士氣低迷，更謂中國經濟最大的增長潛力來自於影響深遠的結構性改革，但外界卻不確定中國領導層是否仍然致力推行曾令中國受惠良多的改革。他直言，司法改革乃重中之重，屆時企業家的信心方能慢慢恢復，重燃鬥志。

中國CPI及PPI按年變幅